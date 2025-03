Edilizia sostenibile, in Fiera dal 21 torna Ecocasa

PORDENONE – Ecocasa, 15° Salone della ristrutturazione e risparmio energetico è in programma il 21, 22, 23 marzo 2025 nei padiglioni 8 e 9 della Fiera di Pordenone, ingresso gratuito per il pubblico dalla biglietteria nord, lato ferrovia. I visitatori troveranno 80 aziende e tanti professionisti che potranno accompagnarli nei lavori di ristrutturazione o nuova costruzione dell’abitazione, dalla progettazione alla scelta dei materiali, degli impianti energetici e termici più adatti.

“Ecocasa si distingue tra le tante manifestazioni dedicate alla casa proprio per l’alta specializzazione e la verticalità dell’offerta che pone in primo piano proprio il tema del risparmio energetico e della sostenibilità, due obiettivi che hanno fatto da guida anche ai nostri investimenti legati al quartiere fieristico – il commento di Renato Pujatti presidente di Pordenone Fiere –. Raggiungere un buon livello di sostenibilità prevede scelte precise fin dalla progettazione e costruzione o soprattutto in fase di ristrutturazione dell’edificio quando il fattore isolamento diventa fondamentale in un’ottica di risparmio dei consumi energetici per il riscaldamento. Ecocasa ha proprio l’obiettivo di aiutare il consumatore in queste scelte.”

“Banca 360 FVG è, per la prima volta, al fianco della Fiera Ecocasa – dichiara Luca Occhialini, Presidente dell’Istituto di credito che vanta una presenza capillare in tutte e quattro le province della regione, con 59 Filiali, 400 collaboratori, quasi 20.000 Soci e 110.000 clienti -. Questo evento segna l’avvio di una partnership con l’Ente fieristico di Pordenone, nel segno di una collaborazione reciproca per la valorizzazione del territorio a cui siamo fieri di appartenere.

Siamo impegnati da tempo nella promozione dei principi ESG (Environmental, Social, Governance) e della Sostenibilità: l’introduzione delle normative europee su questo tema, per banche e imprese, segna un ulteriore passo per sviluppo sostenibile, dove persone, ambiente e comunità sono al centro di ogni decisione economica e finanziaria”.

Molti i leader di settore presenti ad Ecocasa, costruttori e distributori di prodotti e servizi che spaziano in alcuni ambiti specifici dell’edilizia abitativa: dal fotovoltaico alle stufe a biomasse o ad accumulo, dalla bioedilizia ai rivestimenti e serramenti.

Doppio il target di riferimento del Salone che si rivolge sia a tutti coloro che hanno in programma investimenti dedicati alla casa, ristrutturazioni, modifica degli impianti e delle fonti di riscaldamento e pongono particolare attenzione al risparmio e alla salvaguardia dell’ambiente, sia ai professionisti del settore, progettisti artigiani, rivenditori di materiali edili, impresari, installatori, idraulici che trovano nella manifestazione un occasione di aggiornamento sulle novità del mercato.

Durante la visita è possibile partecipare ad un ricco programma di workshop che non solo possono dare risposte ai tanti quesiti di chi ha in programma lavori di ristrutturazione o la costruzione di una nuova abitazione ma offrono anche occasioni di aggiornamento professionale agli addetti ai lavori.

Accanto a Pordenone Fiere due partner di spicco hanno contribuito alla 15^ edizione di Ecocasa: Banca 360 FVG sarà presente con uno stand in cui accoglierà i visitatori, illustrando loro i prodotti finanziari più adatti a sostenerli nelle spese legate alla casa, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha scelto questa manifestazione per programmare un calendario di incontri nell’arena del padiglione 8 a cura degli Assessorati alle infrastrutture e territorio e alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile. I temi trattati sono di stretta utilità per i cittadini che potranno scoprire come accedere ai contributi regionali legati alla casa, alle stufe, al fotovoltaico, alle comunità energetiche e alle acque meteoriche.

Anche il clima sarà al centro di interessanti convegni organizzati da ARPA FVG, Agenzia regionale per la protezione ambientale, finalizzati a dare informazioni utili per scegliere in maniera accorta il contesto abitativo e la progettazione della casa.

Ecocasa ospiterà un incontro tra tutti gli attori dell’Edilizia Residenziale Pubblica del Nordest, una sorta di “Stati Generali” per fare il punto sulla situazione attuale e sulle prospettive future dell’abitare popolare, partendo dalla situazione del territorio del Friuli Venezia Giulia.

L’iniziativa è di ATER Pordenone che ha proposto questo momento di incontro al Gruppo del Nord Est per l’edilizia residenziale pubblica, che ricomprende tutte le ATER del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e del Trentino Alto Adige, per venerdì 21 marzo alle 11 nella Fiera di Pordenone

Ecocasa, Fiera di Pordenone 21, 22, 23 marzo 2025 orario 10-19.

Ingresso gratuito con registrazione on line

www.ecocasa.pn