Elezioni, Capozzella (M5S) “bene Biolcati in lista La Civica”

PORDENONE – La lista La Civica di Marco Salvador prende pezzi. Si allarga, infatti, il consenso trasversale al progetto di Salvador che in queste ultime ore ha visto l’arrivo, in lista, di Mauro Biolcati, 61 anni, pordenonese, uomo di punta fin dalla fondazione del M5S per il quale ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale a Porcia, attualmente consulente assicurativo.

Biolcati ha illustrato nel corso di una recente assemblea cittadina del M5S le sue profonde motivazioni di adesione alla Civica, riconoscendosi, “in un progetto civico, che guarda alla città fuori da beghe di blocchi contrapposti e nella quale ritrovo, nel programma, alcuni punti di forte contatto con gli ideali del Movimento”. Alla partecipazione di Biolcati per la lista di Marco Salvador guarda con “interesse e simpatia, condividendo il suo percorso politico civico per Pordenone” il coordinatore provinciale del M5S Mauro Capozzella.

“Da tempo è evidente il disamore per la politica specie delle nuove generazioni – dice Cappozzella – e in occasioni di tornate elettorali comunali è quanto mai importante scendere nei particolari di programmi che escano da logighe politiche nazionali e regionali ma che si concentrino sui reali problemi cittadini e che, soprattutto, puntino a dare corpo e voce per un futuro che veda i cittadini al centro dello sviluppo socio-economico delle nostre città.

Mai come questa partita elettorale Pordenone sta subendo scelte programmatiche e di schieramenti che passano sopra la città, partendo da Roma e da Trieste in un disegna che presenta da una parte una mera continuità senza slanci programmatici innovativi e dall’altra una proposta che non ha trovato spazio in passato e che cozza ancora oggi in Regione su posizioni fortemente contrapposte e ideologiche. Mauro Biolcati ha fatto una scelta coraggiosa, trasparente, personale che va assolutamente condivisa e appoggiata”.

Nella lista di Marco Salvador, oltre al Mauro Biolcati che resta iscritto al M5S, fra le tante curiosità c’è anche una curiosità di casa Capozzella: in lista, infatti, c’è Alice Capozzella, 20 anni, studentessa universitaria, alla sua prima esperienza in politica, primogenita di Mauro Capozzella. Alice e tanti altri ragazze e ragazzi suoi coetanei incontreranno il candidato sindaco Marco Salvador sabato pomeriggio in un incontro privato per parlare dei problemi dei giovani di Pordenone.