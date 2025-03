Elezioni: Capozzella (M5S) “nuova provincia controlli sanità territoriale”

PORDENONE – “La nuova Provincia elettiva, fra le sue mansioni che saranno da definire, diventi punto di riferimento per un controllo operativo della sanità provinciale. In questo momento di delicato passaggio di una nuova sanità a livello regionale, ristrutturazione quanto mai necessaria, resta prioritario un costante controllo e monitoraggio dei sistemi socio-sanitari sul territorio per garantire servizi di alto livello e puntualità alla utenza”.

Così Mauro Capozzella coordinatore provinciale del M5S ed ex consigliere regionale in merito alla ipotesi di reintroduzione della Province elettive all’indomani del primo confronto pubblico fra i quattro candidati sindaco per Pordenone.

“Bene faranno i candidati sindaci di Pordenone a prendere in considerazione questa ipotesi, visto il ruolo fondamentale dei presidi sanitari nell’area pordenonese. Se nuove Province devono essere, abbiano una funzione di raccordo fra utenza sanitaria e strutture operative. In particolare, l’area pordenonese, spesso penalizzata da scelte del passato, trovi nella nuova Provincia un punto di riferimento trasversale. Il prossimo sindaco della città non potrà prescindere dalla presenza della Provincia e, quindi, trovi un dialogo costruttivo e non di contrapposizione – come spesso è stato – fra Provincia e Regione per garantire servizi sanitari efficienti e all’avanguardia. Guarderemo con interesse e piacere a chi farà propria questa proposta ritenendo Pordenone una città che deve avere e garantire servizi non solo per la sua area cittadina ma per una territorio più vasto, tornando ad essere quella città-capoluogo troppo spesso dimenticata dalla Regione”.