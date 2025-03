Elezioni: Capozzella (M5S) “programmi siano incentrati sui giovani”

PORDENONE – Dare maggiore voce ai giovani e incentivare l’aggregazione sociale fra loro, fornire spazi vivi e attrattivi e ascoltare le loro esigenze: i giovani non sono solo il nostro futuro e sono anche e soprattutto il presente della città, e in quanto tali devono potersi esprimere, devono essere messi in condizioni di portare avanti le loro proposte e realizzare i loro progetti.

Lo afferma Mauro Capozzella coordinatore provinciale del M5S in occasione della campagna elettorale. Una della maggiori esigenze dei giovani di Pordenone è di poter avere luoghi adatti da mettere a disposizione dei giovani per le loro espressioni artistiche, musicali e sportive non agonistiche. Un luogo fra tutti che la Pordenone del futuro deve prevedere è un area da dedicare ai concerti e raduni in prossimità del centro storico ma senza escludere, come alternativa, le zone di immediata conurbazione.

Aree come le ex caserme potrebbero diventare benissimo luoghi ricreativi e di aggregazione. E’ evidente poi che andrà incentivata ogni attività di sostegno alle strutture esistenti che operano per i giovani, incentivando la cooperazione delle varie associazioni e degli enti preposti.

Vanno assicurate forme di sostentamento, sia economicamente che burocraticamente, verso coloro che si adoperano per l’organizzazione di manifestazioni, eventi e attività quotidiane in ambito giovanile, snellendo la complicata macchina comunale, che troppo spesso purtroppo porta a desistere molti giovani creativi e motivati. Continua poi Capozzella che lancia un vero e proprio appello pro-giovani: importante progettare spazi con sale polifunzionali per corsi di formazione, nonché uffici per il sostegno a progetti di start up innovative (in collaborazione con la Regione).

Fondamentale sarà coordinare una Consulta Giovani che possa essere un importante organo comunale a servizio di tutti i giovani presenti sul territorio per promuovere e mettere in discussione le proprie necessità ed idee di rinnovamento. È necessario che ora la politica – precisa infine Mauro Capozzella – torni a sostenere iniziative simili e avvii dialogo e confronto per stimolo reciproco. Infine, ma non ultimo aspetto, la città di Pordenone deve promuovere maggiormente manifestazioni culturali e musicali in centro città, anche in orari serali più prolungati rispetto a quanto sia permesso oggi.

Ciò incentiva l’aggregazione di giovani artisti sia locali che di provenienza nazionale ed internazionale, dando loro la possibilità di esibirsi in città. Per questo è importante che manifestazioni simili trovino anche il decentramento nei quartieri, favorendo così aggregazione sociale, eliminando sacche di emarginazione.