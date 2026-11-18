MILANO – Massimiliano Romeo non è più il presidente dei senatori della Lega. La sua resistenza, durata mesi, si infrange in serata contro la sfiducia votata dai colleghi con 22 sì e 5 no, coperti dal segreto. Romeo non si è dimesso e lo sostituisce il friulano Marco Dreosto.”Chiuse le polemiche, adesso ci mettiamo al lavoro”, assicura a caldo il neoeletto. E’ il primo ‘repulisti’ nel partito di Matteo Salvini a tre settimane dal congresso straordinario di Milano.

Un dietrofront tanto annunciato quanto ‘imposto’, che si abbatte sul senatore lombardo che più ha sposato la crociata dei ‘nordisti’ contro i ‘salviniani’. E che passa attraverso la carta della sfiducia condivisa da 20 senatori su 29 con altrettante firme. La svolta chiesta ora diventa concreta con l’elezione del successore da parte dell’assemblea durata quasi due ore e sancita da 22 si’.

Non avrebbe votato Massimo Garavaglia, il senatore che ha sfidato Salvini al congresso strappando quasi il 25% dei consensi, e che uscendo, ha detto di non aver votato Dreosto. Una sfiducia a Romeo, a scrutinio segreto come prevede il regolamento, che i fedelissimi del “capitano” assicurano di aver cercato comunque di evitare. Così come avrebbero preferito – sottolineano – che Romeo si facesse da parte autonomamente tempo fa.

L’ex capogruppo mantiene il ruolo di segretario della Lega lombarda.

Dreosto, spilimberghese doc, è stato europarlamentare dal 2019 al 2022, quando è approdato al Senato.

Leghista della prima ora, nel 2018 aveva corso per sindaco della sua città ma venne clamorosamente sconfitto dall’attuale primo cittadino Enrico Sarcinelli.

Intanto si fanno pressanti le ipotesi sul candidato sindaco di Trieste per il centrodestra.

“Ho un mandato che scade nel 2028 e quella è la priorità” anche se “sono disposto, ribadisco, a discutere con la maggioranza per capire quali sono le migliori opportunità per Trieste”.

Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

E in merito ai nomi dei possibili candidati che sono circolati negli ultimi giorni, compresi alcuni assessori della sua giunta, Fedriga ha aggiunto: “Dobbiamo ancora parlare della futura campagna elettorale per il comune di Trieste, faremo le opportune valutazioni”. Al. Rin.