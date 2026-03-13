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Emergenza energia e conflitti, incontro in CAA con viceministro Gava

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – La crescente instabilità dei mercati energetici, alimentata dall’escalation della crisi in Medio Oriente, trova Confindustria Alto Adriatico pronta a reagire: l’Associazione, all’indomani della creazione di una task force, riunirà infatti le imprese, il Governo e Confindustria per valutare le possibili ricadute sui costi dell’energia e sulla competitività del sistema produttivo.

A questo proposito il Presidente Michelangelo Agrusti ha inviato agli Associati, nell’arco di pochi giorni, una seconda lettera rossa segnalando come l’incertezza legata al contesto internazionale dai conflitti in corso «condizioni pesantemente i prezzi delle commodities energetiche, con rilevanti riflessi in tema di sicurezza degli approvvigionamenti e importanti ripercussioni sui costi di energia e combustibili».

All’incontro, in calendario giovedì 19 marzo 2026, alle ore 16.30 nella sede di Pordenone, interverranno Vannia Gava, Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Aurelio Regina, delegato di Confindustria all’Energia. Saranno illustrati il Decreto-legge Energia n. 21 del 20 febbraio 2026 e le ulteriori strategie adottate dal Governo per contenere l’impatto dei rincari energetici sul sistema industriale. Regina restituirà anche la prospettiva di Confindustria che, nella messa a punto dello stesso decreto, ha esercitato un ruolo di stimolo e indirizzo determinante.

La riunione operativa del 19 giunge a pochi giorni dalla prima “lettera rossa” nella quale il Presidente, oltre a informare sulla creazione della task-force, aveva chiesto alle imprese di «segnalare con tempestività i problemi più urgenti e di interesse generale anche al fine di rappresentarli negli appuntamenti in sede confindustriale».

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