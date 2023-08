Estate a Pordenone 2023, eventi dal 4 al 7 agosto

PORDENONE – Prosegue la ricca programmazione di eventi dell’Estate a Pordenone.

Venerdì 4 agosto

Ore 17:00 Biblioteca Civica Sezione ragazzi: Piccole parole di carta. Letture ad alta voce per bambini da 3 a 6 anni.

Ore 21:00 Parco Galvani: L’albero delle storie, spettacolo teatrale della rassegna Scena Bimba.

Ore 21:00 Arena Hera di largo San Giorgio: L’ultima via di Riccardo Bee, proiezione del film della rassegna Cinema Sotto le stelle a cura di Cinemazero.

Sabato 5 agosto

Ore 9:00/11:00/14:00 Imbarcadero Marcolin: Canoe sul Noncello, a cura di Canoa Club Naonis.

Ore 11:00 Loggia del Municipio: visite guidate a cura del Rotary club Pordenone.

Domenica 6 agosto

Ore 18:00 Parco di San Valentino: Musica e Cabaret, concerto a cura di Associazione musicale Orchestra e Coro San Marco.

Lunedì 7 agosto

Ore 19:30 Ex Convento di San Francesco: Cibo ed emozioni, conferenza della dott.ssa Elisabetta Lombardi e a seguire degustazione sapori

Ore 21:00 Ex Convento di San Francesco: Duo Sconcerto, spettacolo musicale

Ore 21:00 Sagrato della chiesa di San Lorenzo, Rorai Grande: Kalinka, spettacolo teatrale della rassegna Scena Bimba.

Ore 21:00 Arena Hera di largo San Giorgio: La stangata, proiezione del film della rassegna Cinema Sotto le stelle a cura di Cinemazero.

Ore 21:00 Piazza Pescheria: Tre sere d’estate: Maya Oganyan, concerto per pianoforte.

Per info, dettagli e prenotazioni consultare il sito estate.comune.pordenone.it