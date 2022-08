Estate a Pordenone, gli eventi dal 2 al 4 agosto

PORDENONE – Estate a Pordenone, questi gli eventi dal 2 al 4 agosto.

Martedì 2 agosto

Nella sezione ragazzi alle 16.30 la Biblioteca civica di Pordenone in collaborazione con Eupolis, propone una serie di laboratori ludico-creativi dedicati all’arte e alla sostenibilità. Ogni incontro inizierà con la lettura di un libro d’artista o che parla di arte e di bellezza cui seguirà un’attività laboratoriale di due ore circa, rivolta ai bambini dai 6 a 11 anni per invitarli a riflettere su una delle tematiche presenti nei 17 obiettivi dell’Agenda 2030.

I bambini potranno così entrare, divertendosi, nel mondo dell’arte, sperimentare diversi materiali e nuove tecniche artistiche, sviluppare la creatività, mettere alla prova le capacità espressive e riflettere sui temi della sostenibilità, importanti per il loro futuro.

Nell’ arena urbana – Giardino “Francesca Trombino” in Via Brusafiera, alle 21 Cinemazero propone la pellicola “Viaggio in India- Ananda – , alla presenza del regista Stefano Deffenu.

E’ la storia della ricerca di una tribù di bambini fantasma, gli Ananda, che appare e scompare lungo una strada densa di magia e di primitiva superstizione che conduce alla ricerca di un sogno perduto. Un vagabondaggio nell’antica India, dove il tempo porta lo sguardo di un ingenuo viaggiatore a confondersi tra l’illusione di false verità e la consapevolezza di una bugia che pare più vera del vero.

Mercoledì 3 agosto

“Mi diverto con i Libri cattivissimi” è la vicenda della rassegna “Se leggo mi diverto” tradotta in laboratori di letture ad alta voce con attività creative organizzati dalla Sezione Ragazzi della Biblioteca.

Dalle 10 i bambini da 4 a 6 anni sperimenteranno le principali tecniche pittoriche e si confronteranno con la tecnica del teatrino Kamishibai, un antico strumento giapponese utilizzato per raccontare le storie, che accompagnerà con interventi sonori la lettura di un racconto per bambini scritto da Dan Brown. Diventeremo cattivissimi ma solo per finta. I laboratori hanno durata di due ore circa. È prevista la partecipazione di massimo 10 bambini.

È necessario iscriversi telefonando allo 0434 392971 dal lunedì al sabato, dalle 15.30 alle 18.30.

In piazza Risorgimento dalle 17 alle 19 Pilar Luisa Perazzo intratterrà i bambini invitandoli a realizzare girandole colorate personalizzate utilizzando carta e cartoncini.

Nel Parco della Madonna Pellegrina alle 19 nell’ambito della rassegna “Teatri nel Giardino del Mondo” la Scuola sperimentale dell’attore propone “Storie sulla Sabbia”.

Quando scende la sera, la Jemaa El Fna, la grande e colorata piazza di Marrakech, si anima di una nuova, intensa vita notturna. Tra musicisti, venditori e giocolieri, in un angolo su un semplice tappetto “arredato” con un vaso, un bastone, il tamburo e uno sgabello, il cantastorie racconta storie arrivate fino a lui di bocca in bocca; parole che, rimbalzate da una sponda all’altra del Mediterraneo, hanno amalgamato la tradizione orientale con quella occidentale.

Racconta le comiche avventure di Giufrà, la favola della pecora nera che combatte il Barba Gullo, filastrocche per bambini, metamorfosi latine o miti orientali. I suoi sono racconti di ogni luogo, fatti per costruire un rapporto di complicità e di partecipazione, uno scambio fisico ed emotivo fra chi parla e chi ascolta.

Alle 20.45 in Largo Cervignano Arti e Mestieri presenta “La storia di Pulcinella e della Geggia” interpretato dagli attori della Compagnia Hellequin con Lucia Zaghet e Giulia Colussi e regia Ferruccio Merisi. Pulcinella e la sua morosa, la Gegia (o Zezza, alla napoletana), sbarcano il lunario come “contastorie”. Omaggiando Giovan Battista Basile e la sua preziosa raccolta “Lu Cunto de li Cunti” (overo lo trattenemiento de peccerille) Pulcinella e la Gegia raccontano tre bellissime favole antiche: La Pietra del Gallo una storia di fortuna, Le Sette Cotennine di furbizia, e Penta Mano Mozza di coraggio.

Le storie che raccontano sono un po’ birichine e birbonesche, non sempre vincono i buoni o gli eroi e a volte le loro storie premiano qualche simpatica canaglia… Che però – magari neanche lo sa – si sta forse ribellando a qualcosa, e pure con ragione.

Nell’ambito di Arpa Festival Fvg – Harpes sur l’eau, alle 21 al Parco Galvani è in calendario lo spettacolo per arpa doppia e voce di poesia, con Elisabetta Ghebbioni e Giuseppina Vergine di Lina Maria Ugolini con le visioni d’acqua in fonti da Federico Tozzi. Musica e poesia pensati per arpa doppia e dedicato alla fuggevolezza liquida dell’acqua, al moto di una corrente che disseta e sgorga dal profondo corpo della Terra.

Alle corde delle arpe sono affidate le suggestioni e le visioni di un fluire ininterrotto, un glissare di ritmi di danza e sensazioni armoniche condivise con l’aria e il vento, su tocchi di gocce di pioggia o rugiada, in ondine di pettine e carezza.

Assassinio sul Nilo l’intramontabile film tratto dal clasico racconto di Agatha Christie, è la prossima pellicola che Cinemazero presenterà alle 21 in Largo San Giorgio.

L’idilliaca luna di miele sul Nilo di una coppia viene interrotta da un brutale assassinio. Sul battello si trova il geniale investigatore Hercule Poirot che si mette sulle tracce del colpevole. Ambientato in uno scenario da favola, narra la storia di passioni sfrenate e gelosie di un gruppo cosmopolita di viaggiatori in abiti d’epoca, fino al colpo di scena della rivelazione finale.

Giovedì 4 agosto

Nel chiostro della Biblioteca civica alle 17 un altro appuntamento del ciclo “Ogni biblioteca è un’avventura: storie e racconti dalla Francia”. Protagonisti sono L’orco di Zeralda e altre storie di Tomi Ungerer.

Tutti sanno che non esiste migliore colazione al mondo della carne tenera, profumata e dolce di un bambino. Ma quello che lo sa meglio di tutti è un orco dai denti aguzzi, una barba ispida e un appetito smisurato che ogni mattina va in città ad acchiapparne qualcuno. Quando però i bambini si nascondono tutti, come farà il povero orco a non morire di fame? Ci penserà Zeralda! Ingresso libero.

L’iniziativa è frutto della collaborazione fra le biblioteche del Sistema Bibliotecario urbano di Pordenone e a Cordenons, curata da Thesis Associazione Culturale – Dedica Incontra, in collaborazione con Ortoteatro e con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura di Pordenone e di Fondazione Friuli.

Partendo dall’ex Convento di San Francesco alle 18 l’Associazione Le Muse Orfane APS, promuoverà la passeggiata tra i luoghi e i saperi di una popolana nella Pordenone del ‘600 – Angioletta delle Rive – che fu bruciata perché ritenuta una strega.

Il tema verrà ripreso alle 21 all’ex Convento di San Francesco con lo spettacolo teatrale ispirato alla vicenda di Angioletta, erbaria e guaritrice, accusata e incarcerata dall’inquisizione. Un viaggio nella storia pordenonese del Seicento fra credenze religiose e superstizioni, rimedi ancestrali e pratiche contadine, con al centro la figura di una donna ai margini della società del tempo. Testo e regia Silvia Lorusso con Viviana Piccolo e Francesco Cevaro e musiche di – Peter Gundry – Magic Music – The White Witch.

La finale della 19a edizione, del concorso canoro “Città di Pordenone – Il tuo canto libero 2022” curata dall’ Associazione CEM, è in programma alle 21 nell’arena Cimolai in Piazza XX Settembre.

Alla serata parteciperanno i 12 finalisti che hanno superato le semifinali di domenica 10 luglio, accompagnati dagli Absolute Five, band di musicisti professionisti. Una giuria composta da esperti e musicisti proclamerà i vincitori.