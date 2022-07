Estate a Pordenone, gli eventi dall’8 all’11 luglio

PORDENONE – Estate a Pordenone, questi gli eventi dall’8 all’11 luglio.

Venerdì 8 luglio

Appuntamento alle ore 17 in Biblioteca civica per ascoltare tante belle storie lette dalle bibliotecarie della Sezione Ragazzi. Le letture ad alta voce, parte della rassegna “Piccole parole d’estate”, sono destinate ai bambini da 3 a 6 anni e hanno durata di circa mezz’ora. La partecipazione è gratuita, per un massimo di 10 bambini accompagnati da un adulto. È consigliata la prenotazione al numero 0434.392971 (lun- sab dalle 15 alle 18).

Sempre alle 17, presso il Giardino della Biblioteca Civica Centro Culturale “Aldo Moro” in Via Traversagna 4 a Cordenons, verranno lette “Storie di draghi e di orchi”, racconti per bambini tratti dai libri di Vincent Cuvellier, Didier Lévy e altri autori francesi. L’appuntamento a ingresso libero è all’aperto, per questo è consigliabile portare un plaid per sedersi sul prato. L’evento fa parte della rassegna Ogni Biblioteca è un’avventura di Dedica Incontra. In caso di maltempo avrà luogo in Sala Consiliare.

Alle 21 presso il Parco Galvani si terrà La Criniera, uno spettacolo per grandi e piccini per la rassegna Scenabimba, a cura della Scuola Sperimentale dell’Attore. Le acrobate della compagnia francese Laskaskas ci condurranno in uno spettacolo di circo-teatro giocando con tre elementi: la corda aerea, dei lunghi capelli e la voce, con umorismo e fantasia. In caso di maltempo ci si trasferirà nell’oratorio Beato Odorico di viale Libertà.

Alle 18 presso l’ex convento di san Francesco il Centro Antiviolenza Voce Donna Onlus festeggia i suoi primi 25 anni attraverso una serata tutta al femminile. Durante la serata sono il programma le letture diBianca Manzari, attrice della Compagnia di Arti e Mestieri, sarà proiettato un video sulla storia dell’Associaizone e l’intrattenimento musicale sarà affidato allo Strawberries Field Duo.

Dalle 19 alle 20 continuano le lezioni gratuite di Yoga nella meravigliosa cornice del Parco San Valentino. L’iniziativa è gratuita ma i partecipanti sono invitati ad effettuare un’offerta libera destinata ai profughi dell’Ucraina: un piccolo gesto per una grande azione.

Si consiglia di arrivare almeno 10 minuti in anticipo, portare un tappetino per yoga dinamico, un piccolo asciugamano e una bottiglietta d’acqua. Le lezioni sono organizzate da Meraki Way e saranno tenute da Sabrina De Giusti, esperta insegnante Yoga.

Alle 19 prende il via la prima delle “cinque serate in villa” presso il parco di Villa Pia Baschiera- Arrigo Tallon di Pordenone, organizzate dalla medesima Fondazione, guidata da Fulvia Mellina in collaborazione con AIFA Pordenone, nel segno dell’inclusione e dell’allegria. Al brindisi augurale seguiranno momenti di poesia a cura di Bianca Manzari della Compagnia di Arti e Mestieri di Pordenone e una piece teatrale della Compagnia Parole e Note di Roveredo in Piano.

L’esibizione musicale dell’associazione Mondo caraibico ed artistico APS animerà tutte le serate. Saranno allestiti due banchetti per chi vorrà devolvere un’offerta a favore dell’Associazione via di Natale.

Alle 17.30 presso l’Auditorium Casa della Musica Elisabetta Imelio di Piazza della Motta il M° Fabio Di Casola terrà una Conferenza sul clarinetto, inserita nel II° Festival Internazionale di Clarinetto Portus Naonis.

Nell’ambito della rassegna “Guarda Oltre ‘22”, alle 21 presso il Parco del castello di Torre avrà luogo lo Stand-Up Poetry, un genere ibrido tra la poesia performativa e la stand up comedy dove poesia, comicità, scatti di virtuosismo e distensioni dell’animo, conducono gli spettatori in un viaggio sulle montagne russe dell’innovazione e della contaminazione di stili e generi.

Si tratta di un teatro musicale senza musica capace di catturarci nella sospensione di un respiro e lasciarci senza fiato. Uno spettacolo che è un tentativo di dare nuove forme alla poesia contemporanea, al tempo stesso leggere e profonde, e trovare i suoi punti di contatto con il teatro, e con la vita.

Per gli amanti del cinema, alle 21.30 in Largo San Giorgio verrà proiettato il film Uccellacci e Uccellini, omaggio a Pasolini nel centenario della sua nascita ed inserito nella rassegna Cinema Sotto le Stelle, con ingresso gratuito. Oltre alla proiezione del film ci sarà anche un incontro con Ninetto Davoli, protagonista del film con Totò.

Infine, alle 21 in piazza XX Settembre, Arena Cimolai, si terrà lo spettacolo comico “Dona ridendo e ridi donando”, intrattenimento all’insegna del sorriso per sensibilizzare i giovani alla donazione del sangue, assieme a comici di Zelig Giovanni Dangella, Claudio Batta e Giorgio Verduci. Saranno presenti punti informativi dove si può prenotare la propria donazione e, dalle 20, ci saranno anche i volontari di Vip Claunando Pordenone.

Dal 7 al 10 luglio torna l’Italian Baja con la 29a Edizione del Cross Country Rally World Cup, corsa di auto e fuoristrada sui greti di Meduna, Cosa e Tagliamento, con quartier generale e direzione presso l’Interporto Centro Ingrosso.

Dal 7 luglio al 15 agosto il Museo Civico d’arte ospita la mostra “È per sempre – Magredi” in cui Mara Fabbro, Alberto Pasqual e Sergio Vaccher con le loro opere documentano il vuoto esistenziale dell’uomo contemporaneo e il pieno sostanziale dello spazio naturale, oramai saturo dei resti di materie plastiche, che la nostra società dei consumi ha utilizzato e disperso in modo del tutto irresponsabile.

Quasi nulla dura nel Tempo odierno, non il sapere, non i sentimenti, non la salute, non la fede, non le relazioni… ogni categoria esplorata rivela la propria fragilità e il limite della durata. La plastica, invece, permane per sempre. Una mostra organizzata dal Lions Pordenone Naonis, per aiutare a riflettere.

Sabato 9 luglio

Mattinata al parco del castello di Torre, dove We Flow-Vivere il parco permetterà di avvicinarsi all’arte della danza con amore e delicatezza, guidati attraverso sequenze di movimento fisico ed energetico, che fondono teatro, danza e meditazione. Sono previsti 3 turni, ciascuno da 45 minuti (ore 9.00 gruppo over 65; ore 10.00 gruppo famiglie con bambini dai 4 anni; ore 11.00 gruppo adulti), con ingresso gratuito, gradita la prenotazione all’indirizzo [email protected] .

Alle 9 presso l’imbarcadero Marcolin avrà luogo l’ultima giornata del Noncello in canoa, con discese di circa due ore accompagnate dal Canoa Club Naonis fino all’attracco della Vecchia Dogana di Vallenoncello (orari 9-11 e 14).

Alle 11 partirà dalla Loggia del Municipio lo Scopri Pordenone, una visita guidata gratuita alla città segue l’espansione di Pordenone: dalla Loggia comunale, al fiume Noncello, dalla Cappella Mantica in Duomo, alle facciate dei palazzi di Corso Vittorio Emanuele e a Piazza XX Settembre. Si resterà incantati dalle facciate splendidamente affrescate dei palazzi signorili, dall’architettura raffinata della Loggia del Municipio, dalle atmosfere veneziane di vicoli e campielli.

Alle 18.30 presso l’ex convento di san Francesco si terrà il Concerto di Casola-Mascherin inserito nel II° Festival Internazionale di clarinetto Portus Naonis. Fabio di Casola al clarinetto e Massimo Mascherin al pianoforte.

Nell’ambito della rassegna “Guarda Oltre ‘22”, alle 21 presso il Parco del castello di Torre avrà luogo “Io che odio solo te”, nuovo spettacolo comico di Corinna Grandi per la prima volta a Pordenone, in un viaggio attraverso il femminile che odiamo e che amiamo, una confessione lucida e disincantata di una quarantenne alle prese con il nuovo e in constante conflitto con il vecchio.

In caso di maltempo l’evento si terrà in Sala Bastia del Castello di Torre.

Alle 21.30 grande musica al parco San Valentino col concerto di Villabanks, cantante urban, rapper, artista eclettico e dal backround internazionale e del rapper torinese Epoque. All’interno del Pordenone Live continuano i grandi nomi della musica italiana dal vivo immersi nel verde, a pochi minuti dal centro di Pordenone.

Domenica 10 luglio

Per gli amanti dello sport si corre la terza tappa del 34° Giro di Ciclismo su Strada del

Pordenonese, gara che ha già toccato Pravisdomini e Cordenons, con ritrovo alle 8.00 presso il Bar Carmen di viale Libertà e partenza alle 10 su un percorso di 61 km.

Dalle 9 alle 12 avrà luogo l’escursione “Il Pordenone e le acque del Noncello. Passeggiata dal Duomo di San Marco a Vallenoncello”, una visita guidata gratuita nell’ambito dell’iniziativa “I luoghi di Giovanni Antonio De Sacchis, detto il Pordenone”.

La partenza è per le 9 sul sagrato del duomo di San Marco, da cui si partirà a piedi, attraverso il ponte di Adamo ed Eva, la Chiesa della Madonna delle Grazie, l’Imbarcadero in prossimità di via Cargnel a Vallenoncello, fino ad arrivare alla chiesa dei Santi Ruperto e Leonardo. La visita è effettuata da una Guida Turistica Autorizzata per il Friuli Venezia Giulia.

Pomeriggio tra le note al parco San Valentino: alle 19 avrà luogo lo spettacolo poetico musicale dedicato al fiume Isonzo “Lisonz-Soča-Lusinç” della Pics Ensemble, con testi e letture di Ivan Crico e con musiche di Ingrid Mačus.

Alle 20.45 serata conclusiva della 22a edizione del Festival Mondiale del Folclore Giovanile in piazza XX Settembre con ingresso gratuito. Esibizioni dei gruppi Crvena Stijena del Montenegro, Dupkáčik della Slovacchia, Zdravets della Bulgaria e dei piccoli Danzerini di Aviano. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’Auditorium Concordia di Pordenone, in via Interna.

Ore 21 al parco del castello di Torre andrà in scena Vuoti a rendere spettacolodi musica e parole per una commedia scritta da Maurizio Costanzo.

Lunedì 11 luglio

Alle 17.30 il Gruppo di lettura #BiblioPN dà appuntamento in Sala Teresian Degan della biblioteca di Pordenone per parlare di “Quel maledetto Vronskij” di Claudio Piersanti, romanzo appartenente al gruppo dei sette finalisti del Premio Strega 2022.

Per gli amanti di noir e mistero due appuntamenti organizzati da PordenonePensa in giallo: alle 19 in Loggia del Municipio si terrà una chiacchierata tra l’editore Paolo Morganti e l’autore Nicola Skert, che hanno in comune la passione per i gialli e gli intrecci ambientati in Friuli. Alle 20.45 il criminologo

Massimo Picozzi, amico di PordenonePensa fin dalle sue prime edizioni, racconta i crimini come specchio dei loro tempi storici. Qui ripercorrerà le vicende di Giulia Tofana, Marianna de Leyva e Marcantonio Bragadin.

Alle 21 presso la corte dell’oratorio del quartiere di Villanova andrà in scena La Strega d’Acqua e il Bambino di ciccia, spettacolo per grandi e piccini, di e con Fabio Scaramucci, a cura della Scuola Sperimentale dell’Attore.

Questa è la storia della bella Caterina e delle Agane, creature magiche che vivono nei corsi d’acqua. È la storia del giovane Tarcisio che si innamora di una donna un po’ speciale. Del piccolo Martino che si imbatte in un’agana che trasforma i bambini in coniglietti.

Per chi vuole ascoltare buona musica con ingresso gratuito, alle 21 presso il parco del Castello di Torre si esibirà la band canadese Crack Cloud, un collettivo con sede a Vancouver che combina i talenti di vari artisti (filmmaker, musicisti, designer) per esprimersi in diversi campi artistici con una forza creativa sfrenata e senza vincoli. Giovani, crepuscolari e bravissimi capaci di un power rock alternative che afferma con forza le capacità creative e tecniche.

Alle 21.30 grande musica al parco San Valentino col concerto di Mahmood, reduce dalla vittoria al 72° Festival di Sanremo, con “Brividi” – il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita e triplo disco di platino.

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, dopo gli ottimi risultati raggiunti con “Gioventù Bruciata” (disco di platino) e il successo planetario di “Soldi” (quadruplo disco di platino) con cui ha vinto la 69a edizione del Festival di Sanremo, Mahmood ha dominato le Top 10 anche nel 2020 con “Rapide” e “Dorado”, ora contenuti in “Ghettolimpo”, che contiene anche i singoli “Inuyasha” e “Klan”.