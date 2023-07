Estate a Pordenone, il Treno storico arriva nel capoluogo

PORDENONE – Partirà dalla stazione di Trieste centrale alle ore 9:35 di sabato 8 luglio e, dopo aver attraversato il Friuli facendo tappa a Monfalcone, Gorizia e Udine, arriverà a Pordenone alle ore 11:35 per ripartire da quella stazione alle ore 18:05 dello stesso sabato.

È il treno “Estate a Pordenone” che porterà in città curiosi, turisti e amanti del nostro territorio per un’esperienza tutta pordenonese.

Pordenone accoglie i visitatori del treno con un programma ricco di proposte come una visita guidata nel centro storico attraverso la riscoperta dei palazzi storici affrescati, un’escursione sul fiume cittadino a bordo del Poontoon boat per circondarsi delle bellezze naturali custodite nel Parco fluviale del Noncello e visite gratuite personalizzate al PAFF! – Museo Internazionale del Fumetto, alle mostre della Galleria Bertoia e al Museo Civico d’Arte.

«Un’iniziativa che si inserisce nella programmazione dell’Estate a Pordenone –commenta l’assessore al Turismo del Comune di Pordenone, Morena Cristofori- con la finalità di valorizzare il nostro territorio e promuovere un turismo attento alle sue risorse monumentali, culturali e naturali.

Il treno storico darà quindi l’opportunità ai visitatori di conoscere, apprezzare e diffondere i valori del nostro territorio attraverso visite ed escursioni, riflettendosi anche nell’indotto delle attività commerciali e produttive dei percorsi attraversati».

Nello specifico, i visitatori faranno tappa al PAFF! di Parco Galvani dove potranno ammirare la mostra permanente e le mostre temporanee di Shaun The Sheep&Friend, StripArt, Nel segno di Tex; si troveranno sotto la Loggia per una visita guidata “alla scoperta della città dipinta” offerta dal Rotary Club di Pordenone e nel pomeriggio potranno fare un tour nautico sul Noncello organizzato dall’Associazione Gommanuti Pordenonesi.

Visteranno le mostre Mille dischi per un secolo 1900-2000 e Icons of Art – Mosaic Young Talent in Galleria Harry Bertoia, Il Grigoletti Ritrovato e Una nuova collezione per la città: “La Roggia 1970-2020” al Museo civico d’arte di Palazzo Ricchieri, Espressionismi, opere dalla fondazione Concordia Sette in Galleria Sagittaria alla Casa dello Studente.

Per informazioni recarsi all’Infopoint PromoTurismoFVG di Pordenone, contattare i numeri 0434 520381 e 335 151 6948 o mandare una mail a [email protected]