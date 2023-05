Estate a Pordenone, la città che sorprende, dal 21 giugno

PORDENONE – È stata presentata l’attesissima Estate a Pordenone, che si svolgerà in città dal 21 giugno al 10 settembre 2023. Sono circa 300 gli appuntamenti ed eventi diffusi nelle piazze, nei parchi, tra le vie del centro e nei quartieri, che coinvolgeranno chiese, biblioteche, teatri, musei e tanti locali della città.

Pordenone quindi si consolida come punto di riferimento nazionale per grandi concerti e centinaia di eventi.

Spiega l’assessore alla cultura e grandi eventi Alberto Parigi: «Tra la primavera già avviata e l’estate, Pordenone diventa epicentro di quasi 500 appuntamenti, tra grandi concerti, rassegne culturali, teatro, visite guidate, mostre, gastronomia, cinema e sport, attraendo così visitatori da tutta Italia e persino dalle vicine Austria e Slovenia. Il nostro intento è quello di rendere la nostra una città viva e frizzante tutto l’anno, per soddisfare i gusti e le richieste di tutti cittadini».

La madrina della kermesse sarà la nota giornalista del Tg2 Maria Leitner, pordenonese doc trasferitasi a Roma diversi anni fa, ma che mantiene sempre vivo e stretto il legame con la nostra città.

Ammette la Leitner: «Sono cresciuta qui e ho dei fantastici ricordi d’infanzia di Pordenone: gruppi musicali, fermento culturale, arte e musica. Posso confermare che oggi ritrovo quella stessa effervescenza. Pordenone è una città che cresce, si impone e fa conoscere in tutta Italia grazie ai suoi eccezionali eventi, ai suoi luoghi straordinari e alla sua grande bellezza naturale e culturale».

Afferma il sindaco Alessandro Ciriani: «Pordenone è una città di provincia con delle dinamiche metropolitane che offre delle straordinarie opportunità. Non sono molte le città di 50 mila abitanti che possono vantare la concentrazione di un numero simile di eventi come quelli che proponiamo per i nostri cittadini.

Contenitori culturali, spazi urbanistici, associazioni, quartieri, bellezze paesaggistiche e naturalistiche, trovano tutti una perfetta sinergia per creare un contenitore d’aggregazione straordinario come l’Estate a Pordenone. Questo evento offre a tutti l’opportunità di svago e di incontro per vivere la città, sia per i cittadini che per coloro che vengono da fuori.

E ricordiamo che i dati sul turismo presentano un turismo in città con numeri record per il 2022 e in continua crescita».

Un saluto è stato portato anche dagli assessori allo sport Walter De Bortoli e al turismo Morena Cristofori. L’amministrazione ringrazia sia i partners, per il loro fondamentale coordinamento e sostegno, che gli organizzatori, Sviluppo e Territorio col presidente Marchiori, le oltre 70 associazioni e gli uffici che gestiscono il lavoro burocratico che sta alla base dell’organizzazione di tutti gli eventi.

Ma veniamo al PROGRAMMA:

Molte saranno le location – consolidate e nuove – che ospiteranno gli eventi: Parco San Valentino dove, oltre al palcoscenico che ospiterà i grandi concerti musicali, troverà casa anche il palco gestito dall’Orchestra e Coro San Marco; Piazza XX Settembre diventa Arena Fondazione Friuli, punto focale degli eventi in pieno centro città; Piazza Risorgimento dove verrà ospitata la rassegna musicale “Una fontana di note”; Piazza della Motta in cui ci sarà lo “Young corner”, palcoscenico per giovani gruppi emergenti della zona; il parco del Museo archeologico del castello di Torre diventa Arena OVS e ospiterà concerti e spettacoli ma anche visite guidate con suggestivi aperitivi e cene e ben sei date del duo comico i Papu; Largo San Giorgio, la nuova arena Hera per il consolidato cinema all’aperto curato da Cinemazero; la Biblioteca civica ospiterà presentazione di libri e spettacoli teatrali; all’Ex convento di San Francesco si terranno concerti, spettacoli teatrali, presentazioni di libri e altri appuntamenti culturali; Parco Galvani, sede anche del Paff! palazzo internazionale del fumetto, ospiterà Scenabimba, rassegna teatrale per bambini e famiglie; il Giardino “Francesca Trombino” di via Brusafiera anche quest’anno accoglierà lo Spazio UAU! Un’Arena Urbana, dove saranno proiettati film, documentari e una selezione di premiati film maker; il Giardino interno di palazzo Ricchieri, sede del Museo civico d’arte: una vera novità, un luogo intimo e tranquillo che gode di una bellissima vista del campanile di San Marco, ospiterà piccoli concerti musicali in acustico associati a visite guidate al museo; l’Area ex Tomadini, una vasta area nascosta tra i palazzi del corso cittadino e il fiume Noncello verrà inclusa nelle visite guidate e riserverà delle bellissime sorprese; il fiume e le rive del Noncello, coinvolte con il Noncello Sun Day da visite guidate e naturalistiche, gite in battello, spettacoli e concerti pensati per vivere il fiume e l’area verde che lo costeggia; ed anche le case Ater di via Pontinia e largo Cervignano saranno palcoscenico di eventi, musica, spettacoli teatrali in collaborazione con le associazioni artistiche.

Eventi, concerti, spettacoli, teatro, tanta musica e grandi mostre ed esposizioni d’arte, ma anche presentazioni di libri e i tradizionali Giovedì sotto le stelle. Molte le attività di intrattenimento per bambini con letture animate, spettacoli teatrali al Parco Galvani e laboratori didattici e ludici in piazza San Marco, nelle biblioteche di quartiere e al Paff!, ma anche una divertente iniziativa “da film” con le notti al museo e la possibilità per i bambini di dormire tra animali in mostra, opere d’arte, attività divertenti e curiose. Numerose sono anche le esposizioni, le visite guidate e i laboratori per famiglie e bambini che l’Estate a Pordenone propone.

Tra queste, le iniziative del Paff! il palazzo internazionale del fumetto, un luogo unico in Italia e in Europa che ospita mostre temporanee e permanenti dei più grandi fumettisti del mondo, ma anche gli eventi all’interno dei Musei civici, che in occasione di un Giovedì sotto le stelle rimarranno aperti fino alle 23.

La Galleria Bertoia ospiterà le mostre 1000 dischi per un secolo e i mosaici di Icons of Art. Il Museo civico d’arte contiene importanti collezioni dell’800 e del ‘900, anche tratte dai magazzini per essere esposte ciclicamente al pubblico. Si potrà ancora visitare “Il Grigoletti ritrovato” e l’esposizione delle opere donate dalla Galleria La roggia. Il Museo di storia naturale sarà soggetto a un’importante opera di restyling grazie ai fondi Pnrr.

Una nuova prospettiva avvolgerà la città disvelando i suoi angoli più sconosciuti e curiosi, con visite guidate gratuite alla Pordenone misteriosa, alla scoperta di aree poco conosciute come l’ex Tomadini, la chiesa della Santissima, le opere dal caveau custodite a Palazzo Ricchieri. Continuano le visite dedicate al centro città e organizzate il sabato mattina dal Rotary, con partenza alle ore 11 dalla Loggia del Municipio.

E poi tanto sport, giochi e illusionismo nelle serate di magia, senza dimenticare i Giovedì sotto le stelle, le serate dei giovedì di luglio a cui tutti sono affezionati, caratterizzate dai negozi aperti e da eventi diffusi in centro città, dai concertini agli spettacoli.

UN’ESTATE DI NOTE

Pordenone punta in modo particolarmente forte su una vocazione musicale consolidata, formata da decine di festival nazionali e internazionali, tra cui Pordenone blues festival, Pordenone live e Music in village.

Il palcoscenico urbano di piazzetta Pescheria sarà il “fuoriscena” jazz delle rassegne musicali e teatrali dell’adiacente teatro comunale Verdi, La Casa della Musica Elisabetta Imelio di piazza della Motta diventerà una quinta di musica con concerti organizzati nelle sale della Scuola di Musica Città di Pordenone.

Piazza XX Settembre ben si presta ad arena musicale e lo farà proprio in apertura dell’Estate con la rassegna Polinote Music Festival dal 20 giugno, che ospiterà star come Francesco Baccini & Mauro Ottolini Orchestra Ottovolante. Gli archi di Friulovest Danza Note risuoneranno nella piazza la sera del primo luglio, con il concerto sinfonico organizzato da Friulovest Banca.

Spazio anche ai contest delle scuole di musica, come il tradizionale Il mio canto libero, i concerti della Filarmonica Città di Pordenone e gli omaggi a grandi artisti come Jimi Hendrix e Lucio Battisti.

​

Il parco San Valentino, nel cuore della città, ospiterà un mix di concerti di star e icone della scena rock mondiale e dei cantanti più in voga del panorama pop rap italiano, amati da giovani e giovanissimi.

Al Pordenone Live si esibiranno il rapper Emis Killa (19 luglio), il giovane talento italiano Tananai (21 luglio) e a breve verranno annunciati gli artisti delle successive date.

Il Blues Festival vedrà l’avvicendarsi di leggende della musica mondiale come Deep Purple (30 giugno), Cult (1° luglio), The Stranglers + Buzzcock (2 luglio) e Airbourne + Royal Republic (4 luglio). Eventi, incontri, concerti e masterclass percorreranno come una tela di ragno la città, regalando occasioni per ogni gusto e per tutte le età di godere di occasioni musicali, grazie alle iniziative sostenute e organizzate dalle associazioni e scuole di musica del territorio.

L’Estate è organizzata dal Comune assieme a un centinaio di partner tra associazioni artistiche e culturali, promoter, sostenitori e sponsor, categorie e imprese. Un intero sistema territoriale, con la regia e il coordinamento dell’ente locale, che si mobilita per fare rete e promuovere la vivacità della nostra Pordenone.

Il calendario degli eventi in continuo aggiornamento ed eventuali cambi di programma sono sempre consultabili su www.comune.pordenone.it/estate