Ex Fiera, il sindaco illustra la riqualificazione. Le slide. Protestano in trecento

PORDENONE – Il sindaco Alessandro Ciriani l’ha ribattezzata “Operazione verità”. Supportato dagli assessori Lidia Diomede, Walter De Bortoli e Monica Cairoli e dai tecnici che hanno messo a punto il progetto del Polo Young, negli spazi dell’ex Fiera cittadina, ha illustrato in una lunga diretta Facebook sulla pagina del Comune di Pordenone, le caratteristiche del nuovo volto che avrà, nel giro di tre anni, l’ex Fiera di Pordenone.

Si tratta di un progetto ambizioso, finanziato coi soldi del Pnrr, che consentirà di vedere ospitate nell’area associazioni sportive e non solo, aule universitarie e che contemplerà zone di aggregazione.

Nella mattinata di sabato 1^ luglio sono stati illustrati i motivi del taglio degli alberi, che verranno ripiantati in diversa collocazione, dei campi da basket sui tetti delle palestre, due al piano terra, uno coperto, e due sopra le coperture delle palestre, ed è stato spiegato dove saranno reperiti i parcheggi, vale a dire in via San Quirino, via Marco Polo e nel parcheggio dell’auditorium Concordia.

“Abbiamo parlato – spiega Ciriani – dell’intervento edilizio, tutt’altro che ‘megagalattico’, del cortile della scuola Collodi, a cui daremo più opportunità, di parcheggi, che aumenteranno, e di un progetto arboreo imponente che compenserà la scelta dolorosa di tagliare alberi. Insomma, un’opportunità”.

Mentre in Comune veniva illustrato il progetto, fuori, in piazzetta Calderari, veniva promossa un’iniziativa di protesta con circa trecento manifestanti, contrari alla riqualificazione dell’ex Fiera di via Molinari, che prevede fra l’altro l’abbattimento di 68 tigli sani (per l’amministrazione civica sarebbero 53).

I manifestanti hanno intonato i cori “Alberi! Alberi!”, “Fuori! Fuori!” per invitare il sindaco a uscire e a parlare con loro.

Il comitato di via Molinari intende capire se ci sia spazio per un’azione legale e ha annunciato altre forme di protesta quali la realizzazione di tende nell’area dove avrà luogo l’intervento. Intanto, la raccolta firme on line su Change.org ha superato quota 3.500.

