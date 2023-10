Fadiesis Accordion Festival, il 5 superstar violino Anna Tifu

PORDENONE – Il Fadiesis Accordion Festival entra nel clou dei suoi appuntamenti con il concerto della violinista Anna Tifu in programma domenica 5 novembre alle 18:00 all’Auditorium Concordia di Pordenone.

Quello di Anna Tifu è un nome di primissimo livello nel panorama musicale mondiale, con un talento che la colloca tra i più grandi violinisti assoluti della sua generazione: tra le sue mani, il suo portentoso Stradivari “prende vita” e conquista il pubblico con virtuosismo e ammaliante espressività.

Nell’esclusivo appuntamento pordenonese, targato Fadiesis, si esibiranno anche Massimiliano Pitocco al bandoneòn, Romeo Scaccia al pianoforte, Gianluigi Pennino al contrabbasso, artisti di rango ed esperienza concertistica internazionale. Quattro protagonisti di un progetto-concerto accolto con successo nei palcoscenici di tutt’Italia.

Uno spettacolo innovativo, nel quale le dimensioni del tempo e dello spazio si piegano fino ad incontrarsi, guidando l’ascoltatore in un percorso emozionante e seducente: dal Tango tradizionale, fino alle influenze jazz e d’avanguardia di Astor Piazzolla e alle composizioni originali di Romeo Scaccia.

Un’esperienza artistica in cui il tango giunge fino alla sua massima evoluzione, trasformato, rivoluzionato. Non solo musica, dunque, ma Arte, nella sua accezione più ampia e moderna. Una produzione frutto di un vero e proprio percorso di ricerca e sperimentazione, fondato sul confronto e l’interazione tra i generi e gli stili.

Suoni, immagini e parole si fanno poesia, in un itinerario musicale in cui la precisione di una raffinata tecnica compositiva si unisce alla profonda sensibilità melodica e all’improvvisazione passionale nel virtuosismo esecutivo di una formazione tutta italiana, in un repertorio profondamente jazz e di contaminazione, evocativo ed emozionale.

Per informazioni e l’acquisto dei biglietti del concerto, https://accordionfestival.fadiesis.org/

L’appuntamento con Anna Tifu rappresenta il culmine di un crescendo di eventi di successo organizzati nell’ambito del Fadiesis Accordion Festival, che ha visto nei giorni scorsi momenti di grande intensità musicale a partire dal concerto del Quartetto Fassetta (Gianni alla fisarmonica, Erica al violino, Elisa al violoncello, Stefania al pianoforte), che ha trasmesso l’autenticità di un Festival nato spontaneamente nel 2011 all’interno di una famiglia di musicisti. Presente in sala anche il compositore pordenonese Remo Anzovino che ha arrangiato tre sue composizioni per il Quartetto.

Si è quindi proseguito con l’esibizione al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste dove, per la prima volta, il Festival e l’Associazione Fadiesis sono stati ufficialmente ospiti, suggellando una collaborazione che ormai da anni unisce l’istituto triestino al sodalizio pordenonese attorno a un fulcro comune: la fisarmonica sulla quale i maestri Corrado Rojac e Gianni Fassetta hanno argomentato come non solo sia uno strumento entrato a pieno diritto nei conservatori, ma si sta imponendo anche nella musica classica contemporanea.

Il weekend è culminato con la premiazione del vincitore della seconda edizione del Fadiesis Accordion Composition Contest-Concorso Internazionale di Composizione Fisarmonicistica, Virginio Zoccatelli, e la menzione speciale della torinese Maria Radeschi, nonché con il concerto del molisano Francesco Scarselli, vincitore del Premio Internazionale della Fisarmonica “Città di Castelfidardo” Virtuoso Junior, che suggella la nuova partnership del Festival con il prestigiosissimo PIF ospitato nella città marchigiana. Spazio, inoltre, alla premiazione ed esibizione di Andrea Magris e Andrea Nassivera, due allievi fisarmonicisti che hanno partecipato al FAF Meeting 2023, laboratorio e Masterclass.