Farandola PN Music Festival accende la musica al Teatro Verdi il 30 giugno

PORDENONE – Appuntamento lunedì 30 giugno alle 20.30 al Teatro Verdi di Pordenone per la 30^ edizione del Pordenone Music Festival con un concerto offerto alla città e che unisce la grande musica alla valorizzazione dei giovani talenti.

La direzione artistica della rassegna è affidata per il terzo anno al maestro Antonio D’Alessandro, noto chitarrista e didatta, direttore del Museo della Musica di Brescia. D’Alessandro, oltre a promuovere la musica colta con interpreti di fama internazionale, ha scelto di offrire al pubblico da un lato l’opportunità di scoprire repertori di rara esecuzione e dall’altro di conoscere giovani formazioni, favorendo lo scambio con importanti realtà formative.

In tale contesto s’inserisce il concerto del 30 giugno, che vedrà per la prima volta sul palco del Teatro Verdi l’Orchestra per Tutti, il laboratorio promosso da Farandola aps con il sostegno della Fondazione Friuli.

Dopo aver festeggiato nel 2024 il primo decennio di attività, l’Orchestra per Tutti sarà protagonista della prima parte del concerto dove presenterà brani di Dvořàk, Sibelius, Grieg e David Bowie.

A seguire, salirà la Master Orchestra, formazione che raccoglie le prime parti della Fenice, che accompagneranno Cesare Chiacchieretta (bandoneon) e Marco Tamayo (chitarra) nell’esecuzione del “Double Concerto for bandoneon, guitar and string orchestra” di Astor Piazzolla.

La direzione dell’Orchestra per Tutti sarà affidata a Jacopo Mazzer, mentre nella seconda parte la conduzione passerà a Matteo Valbusa.

“Un programma vario – afferma la presidente di Farandola asp, Valentina Gerometta – per un evento di rilievo che consentirà di conoscere la formazione pordenonese, primo esempio di orchestra giovanile stabile, e di ascoltare il concerto conosciuto come “Hommage à Liège”, composto da Piazzolla per partecipare nel marzo del 1985 al Quinto Festival Internazionale della Chitarra di Liegi”.

L’appuntamento prevede l’ingresso con un’offerta consapevole per consentire a chiunque di partecipare.

Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a [email protected], oppure chiamare 3400062930.