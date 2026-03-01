11.3 C
Farmacie comunali di Pordenone: da marzo uno sportello per i referti online

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Referti online: uno sportello per chi ha bisogno di supporto. Da marzo, le farmacie comunali di Via Montereale e Viale Grigoletti attiveranno un servizio innovativo: uno sportello di supporto digitale dove i cittadini saranno guidati nell’accesso ai referti online tramite SPID o CIE.

Il servizio nasce con un’attenzione particolare verso le persone più fragili — anziani e chiunque non abbia dimestichezza con gli strumenti digitali — ma è rivolto anche a chi si prende cura di loro ogni giorno, come familiari e assistenti, affinché possano acquisire autonomia nella gestione dei documenti sanitari. Nel rispetto della privacy, l’operatore non scaricherà i documenti al posto dell’utente, ma lo guiderà passo dopo passo in modo semplice e sicuro.

«In un contesto sempre più digitalizzato — spiega l’assessore Emilio Badanai Scalzotto — non tutti riescono a orientarsi con facilità nei servizi online della sanità. L’innovazione digitale è il futuro e va perseguita, ma questo non deve significare lasciare indietro chi non ha la necessaria dimestichezza con la tecnologia. Questo sportello risponde a questa esigenza: aiutare concretamente i cittadini che ne hanno bisogno.»

Il servizio sarà disponibile ogni martedì dalle 9.00 alle 11.00 presso la farmacia comunale di Viale Grigoletti e ogni venerdì dalle 16.00 alle 18.00 presso quella di Via Montereale.

Più accessibilità e comodità: ampliati gli orari del servizio infermieristico

Le farmacie comunali di Pordenone ampliano e riorganizzano inoltre il servizio infermieristico, avviato lo scorso luglio con l’introduzione della figura dell’infermiere in farmacia. I nuovi orari sono stati studiati per garantire una maggiore accessibilità e comodità ai cittadini. L’infermiere è disponibile per prestazioni di primo livello: iniezioni, medicazioni semplici e complesse, rimozione punti di sutura e lavaggi auricolari. Il servizio si è aggiunto a quelli già attivi — ECG, holter cardiaco e pressorio, misurazione della pressione arteriosa, profili glicemico e lipidico, vaccinazione antinfluenzale, tamponi Covid e streptococco — con l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda di prestazioni sanitarie accessibili sul territorio.

Il servizio è su prenotazione, da effettuare telefonicamente o direttamente in farmacia. L’infermiere sarà presente ogni martedì dalle 9.00 alle 11.00 presso la farmacia comunale di Viale Grigoletti, ogni mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 presso quella di Via Cappuccini e ogni venerdì dalle 16.00 alle 18.00 presso la sede di Via Montereale.

«Questo servizio aveva dimostrato la sua grande utilità — dichiara Badanai Scalzotto — per questo abbiamo deciso di ampliarne gli orari: vogliamo avvicinare ulteriormente i cittadini alle cure di base, rendendo le farmacie comunali un presidio sanitario ancora più completo e accessibile. Grazie alla loro diffusione sul territorio, devono essere un punto di riferimento di prossimità per la salute dei cittadini. Rispondere ai bisogni concreti delle persone, con soluzioni semplici e di qualità, è una priorità per questa Amministrazione.»

Nella foto, l’assessore comunale per le Farmacie, Emilio Badanai Scalzotto.

