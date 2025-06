Festa sul Nonsel: Pordenone celebra il suo fiume tra volontariato e tradizione

PORDENONE – Una giornata all’insegna della convivialità, della partecipazione e dell’identità territoriale. Si è svolta con grande successo la Festa sul Nonsel, l’evento che ogni anno riunisce le associazioni di volontariato del Pordenonese lungo le rive del Noncello, cuore pulsante della città.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa, anche la presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, che ha elogiato l’organizzazione e lo spirito di collaborazione dimostrato dalle Pro Loco, protagoniste attive della manifestazione: “È sempre un bel momento conviviale – ha dichiarato – e un evento gioioso, frutto del lavoro fianco a fianco delle realtà locali con grande entusiasmo”.

La Festa sul Nonsel non è solo un’occasione per stare insieme, ma rappresenta anche un modo concreto per valorizzare il fiume Noncello, simbolo e origine storica di Pordenone. “Il Noncello – ha spiegato Amirante – è un fiume pericoloso nelle fasi di esondazione, ma è anche il fiume che ha creato la città e la sua storia. Questa festa è il modo per ricongiungere la città e i cittadini al suo corso d’acqua, facendolo vivere e rivivere attraverso la tradizione”.

In chiusura, l’assessore ha ribadito il sostegno della Regione all’iniziativa, confermando l’impegno per garantirne la continuità negli anni futuri. “Si tratta di un evento di grande valore per il territorio, che merita di essere promosso e tutelato”.

La Festa sul Nonsel si conferma così un appuntamento imperdibile per Pordenone: un ponte tra passato e presente, capace di unire comunità, storia e natura in un’unica, sentita celebrazione.