“Festival al Centro” a Pordenone: dopo “Guernica” ispirato a orrori bellici proseguono eventi hub teatrale e musicale

PORDENONE – Si è svolto il 4 marzo a Pordenone, al Centro Commerciale Meduna, l’ultimo tableau vivant in programma per il “Festival al Centro” organizzato dalla Compagnia di Arti e Mestieri che fino all’8 marzo attraversa lo spazio quotidiano dello shopping per trasformarlo in un hub temporaneo di creatività.

Su musiche di Nicola Milan e Francesca Koka, un folto gruppo di attori e attrici – composto da Désirée Allocca, Lara Corsini, Serena Lunardi, Gabriella Coltro, Fausto Maiorana, Daniele Del Guacchio, Bianca Manzari, Eleonora Bellanca, Michela Vio, Monica Gizzi, Gianluca Maresca, Irene Turchetto, Ubaldo Manzo, Stefano Francescutto, Simone Lanci – ha elaborato per l’occasione un quadro vivente ispirato a uno dei maggiori capolavori di Pablo Picasso, “Guernica” (1937). Il dipinto rappresenta il tema della violenza sulla popolazione civile e la guerra come tragedia collettiva, diventando presto un’opera simbolica contro la guerra e la brutalità del potere politico e militare.

L’azione performativa ha cercato di restituire all’interno del centro commerciale, luogo di opulenza per antonomasia, distante dal pensiero delle miserie belliche, un’eco di quanto sta accadendo nel mondo: un presente tumultuoso agitato dalle immagini e dalle notizie provenienti dal Medio Oriente e non solo, che ci parlano di intere società lacerate da violenza e repressione, all’alba di una crisi umanitaria, politica ed economica dalle dimensioni incalcolabili.

Così la direttrice artistica Bruna Braidotti: «Il celebre “Guernica” di Picasso potrebbe sembrare la testimonianza di una guerra lontana nel tempo. E invece il suo messaggio resta drammaticamente attuale di fronte ai conflitti che ancora attraversano il mondo. Il tableau vivant realizzato al Centro Meduna ha voluto riportare quell’angoscia nel presente, interrompendo per un momento la quotidianità delle persone e invitando a una riflessione sulla guerra che continua a ripetersi nella storia».

Il “Festival al Centro” prosegue domani 6 marzo, alle 17.00, con il gruppo reading della Compagnia di Arti e Mestieri che, in omaggio alla prossima Festa Internazionale della Donna, dedicherà alcune letture condivise a varie autrici del vasto panorama letterario che hanno esplorato senza filtri l’universo femminile attraverso parole intense e attuali.

Sabato 7 marzo tornano Luisa Sello degli Amici della musica di Udine e l’Ensemble Euterpe in concerto dalle 16.00 alle 17.00.

Infine, l’8 marzo, alle 16.30, le allieve della Scuola di teatro di Largo Cervignano sfileranno con gli abiti originali, fantasiosi e freschi realizzati dalle allieve dell’Istituto Tecnico Industriale Zanussi – Sistema Moda di Pordenone in collaborazione con Elena Sartoria di Elena Biason.

Ingresso gratuito