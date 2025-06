Fidapa, al via nuovo biennio 2025-2027 con il nuovo direttivo

PORDENONE – La Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari BPW Italy, si prepara ad affrontare con nuove energie e risorse l’importante biennio 2025-27 e l’unicità di “Pordenone Capitale della Cultura Italiana 2027.”

Le elezioni del nuovo direttivo, così come prevede lo Statuto FIDAPA Nazionale, si sono svolte venerdì 27 giugno presso la sede legale dell’associazione, ovvero presso l’Hotel Santin in Via delle Grazie 9 a Pordenone.

Alla presenza della Presidente del Distretto FIDAPA Nord Est, Elisabetta Gregoric, della Presidente in carica Maria Luisa Casucci, della già Presidente Morena Cristofori, della Past President Annamaria Poggioli, sono state elette all’unanimità: Sonja Pin, Presidente, Antonietta Maria Di Paola, Vice Presidente, Giovanna Santin, Segretaria,

Luciana Ceciliot, Tesoriera. Come Revisori dei Conti le socie Antonietta Friuli, Graziella Minetto e Romanina Santin.

Faranno parte del Direttivo con la carica di Consigliere: Nerina Battiston, Giovanna Calvo Di Ronco, Daniela Dose, Daniela Tommasi, Chiara Vergani, Nadia Zago.

Nell’occasione Elisabetta Gregoric si è congratulata con la sezione per l’encomiabile lavoro svolto nei passati bienni e per l’elevato numero delle socie, elementi che la rendono una delle più attive sezioni del Distretto Nord Est.

La Presidente uscente Maria Luisa Casucci, che resterà in carica fino al 30 settembre, ha voluto rivolgere parole di ringraziamento a quante hanno dedicato tempo, professionalità e generosità alla causa comune in tutti gli eventi svolti, mettendo in evidenza il valore della “sorellanza” e del “rispetto” che includono sottovalori e virtù fondamentali quali l’umiltà, l’ascolto, la condivisione, la non-competizione.

Morena Cristofori, già Presidente fino al 15 aprile 2025 nel biennio che volge al termine, si è unita ai ringraziamenti e con soddisfazione ha presentato il nuovo libretto delle socie della sezione di Pordenone “Per Esserci, Per Conoscerci, Per Ricordarci”, che ha fortemente voluto e che sostituisce quello preesistente, risalente al biennio 2017-19, in cui apparivano ancora i volti di tante care socie che ci hanno purtroppo lasciato.

Il libretto è stato realizzato dalla bravissima fotografa Francesca Daneluzzi dello studio Profili di Pordenone, con il coordinamento di Romanina Santin che ha con convinzione sottolineato come “il libretto sia più di una raccolta di immagini”, esso infatti “ è un invito a preservare nel tempo il legame esistente tra le socie, a mantenere viva la loro memoria, e a ricordarci che insieme siamo più forti”.

Con questa profonda e radicata consapevolezza che accompagna le socie “FIDAPA e BPW” nel mondo, siamo pronte ad affrontare le sfide del nuovo biennio.

Ad maiora semper!

Antonietta Maria Di Paola