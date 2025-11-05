6.8 C
Pordenone
giovedì , 6 Novembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Fidapa e Lady Avventura, interessante incontro con Matilde Massanzana

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Organizzato dalla FIDAPA e da Lady Avventura , si è svolto martedì 4 novembre, presso la Sala Congressi Hotel Santin, un interessante incontro con Matilde Massanzana.

Dopo i saluti, ai numerosi presenti, della Presidente Fidapa Sonia Pin, la Capitana delle Lady Avventura Romanina Santin
presenta la protagonista della serata.
Matilde è una ragazza pordenonese di 17 anni che frequenta il Liceo Classico, testimone di un’esperienza umanitaria in Perù, nipote di nonna Flavia, una Lady Avventura che sicuramente le ha trasmesso l’amore per i viaggi.

In seguito a racconti di chi già aveva partecipato, è nata la motivazione all’avvicinamento alla We Care, un’organizzazione No profit che realizza progetti umanitari in Europa, in America Latina e in Africa. Questa organizzazione ha lo scopo di rispondere ai bisogni primari delle persone che si trovano in condizioni di disagio.

Durante la riunione, interessante è stato il collegamento video con il preside, un ex sacerdote peruviano, che ha messo in evidenza quanto sia importante il coinvolgimento dei giovani, che mettendo a disposizione le loro forze acquisiscono una loro crescita personale.

Matilde prima del suo viaggio in Perù, già aveva dato prova della sua sensibilità verso chi soffre, lavorando a stretto contatto con
persone fuggite dalla guerra in Ucraina. Esperienza diventata argomento della sua tesina per gli esami di terza media.

Le due settimane passate in Perù l’hanno vista impegnata, in queste limacciose Favelas di Lima, prima nella costruzione di un campo sportivo e poi di una casetta, sempre in collaborazione con un gruppo di lavoro formato da ragazzi italiani.

Importante la costruzione del campo sportivo, per creare gruppo trai ragazzi ed evitare i rapimenti a scopo traffico degli organi ,e la costruzione delle case per dare un tetto a chi ne ha bisogno.

Molto altro ha raccontato Matilde, che non si è risparmiata nel suo racconto iniziando dai dettagli della preparazione del viaggio. di come organizzavano le loro giornate , dell’obiettivo da raggiungere nel loro quotidiano, di come la popolazione fosse con loro ospitale, generosa e riconoscente.

In conclusione ha sottolineato ,come la mancanza dei telefonini abbia dato modo di fraternizzare maggiormente e fare sì che il
coinvolgimento nell’esperienza fosse più totale e proficuo. Grande testimonianza di come i giovani sappiano fare gruppo per donarsi a chi chiede aiuto.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.