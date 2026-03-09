Fidapa, “Le donne in carcere”, incontro l’11 al Santin

PORDENONE – Mercoledì 11 marzo alle ore 18.00, nella sala Convegni Hotel Santin a Pordenone, verrà proposto un incontro su “Le donne in carcere”.

Si parla molto delle donne, della loro presenza nella società e del loro apporto, ma spesso si dimentica chi non ha voce. Chi è confinato.

In Friuli Venezia Giulia esiste una sola sezione femminile per il carcere, a Trieste, e questo crea inevitabili difficoltà di rapporto e relazione con il nucleo

Famigliare. Insieme all’autrice del libro di racconti “Sguardi. Storie brevi scritte sulla pelle” (ed. Kappa vu), Carmen Gasparotto, esploreremo questa realtà così poco conosciuta.

Lo sguardo è quello di una volontaria che opera da tanti anni nel carcere, ma è anche lo sguardo di una scrittrice che coglie la complessità e le sfumature della realtà.

I racconti brevi sono illustrati dalla tatuatrice Lisa Palleva, perché la loro storia, le donne incarcerate, e in realtà ciascuno di noi, le portano “cucite” sulla pelle, incarnate nella vita. L’evento è organizzato dalla associazione Fidapa.

Apre l’incontro la Presidente di Fidapa, la prof.ssa Sonja Pin. Presenta l’autrice Daniela Dose. Seguirà vin d’honneur .

Carmen Gasparotto vive a Trieste. E’ stata allieva della scuola di scrittura Pordenonescrive, grazie alla quale ha potuto dare forma alla sua passione per l’osservazione e la scrittura. Diverse le sue pubblicazioni, soprattutto romanzi e racconti.