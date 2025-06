Fidapa, sabato 14 giugno “La migliore gioventù” all’ex Savio

PORDENONE – Sabato 14 giugno alle ore 11.00 presso l’ex Tipografia Savio in Via Torricella 2, si terrà la Cerimonia di premiazione delle studentesse più meritevoli degli Istituti d’Istruzione superiore di Pordenone.

L’iniziativa è a conclusione di un progetto dal titolo “La migliore gioventù” promossa dalla Federazione Fidapa di Pordenone, in collaborazione con l’Istituto di Credito Cooperativo FVG Banca 360, e il patrocinio del Distretto Fidapa Nord-Est. Tale progetto ha come obiettivo di riconoscere e premiare i talenti femminili delle studentesse del territorio distintesi per merito scolastico nonché per impegno in ambito culturale e sociale.

A coordinare la cerimonia Annamaria Poggioli, Referente Task Force “Istruzione e Formazione” Del Distretto Fidapa Nord-Est e Past Presidente della Federazione pordenonese. Interverranno Maria Luisa Casucci e Morena Cristofori rispettivamente attuale e già Presidente di Fidapa Pordenone. Per Banca 360 FVG premierà le studentesse Fernando Biagio Rizzo.