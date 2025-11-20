Fiera del Radioamatore – Games&co. + IO CREO

PORDENONE – Ultime ore per approfittare della prevendita online a prezzo ridotto: fino a venerdì 21 novembre alle 23.59 su www.radioamatore2.it è possibile acquistare il biglietto d’ingresso a 8 euro + 4% di commissioni. Dal 22 novembre il biglietto sarà disponibile al costo standard di 10 euro.

La Fiera di Pordenone si prepara ad accogliere, nel weekend del 22 e 23 novembre, tre eventi molto attesi: Radioamatore 2, la fiera dell’elettronica e dell’informatica low-cost; Games&Co., dedicata a gioco, fumetto, fantasy e cosplay; e Fotomercato, il grande appuntamento per gli appassionati di fotografia digitale e soprattutto analogica.

Un contenitore unico che mette insieme passato e futuro, vintage e innovazione, offrendo esperienze che parlano sia agli adulti cresciuti tra valvole, vinili e primi videogiochi, sia ai bambini e ai ragazzi abituati al digitale. Un’occasione speciale per vivere la fiera come luogo di incontro tra genitori e figli, uniti dallo stupore della scoperta.

Con 10 padiglioni coinvolti, circa 300 stand e oltre 3,5 km di esposizione, la manifestazione richiama ogni anno migliaia di visitatori dal Nordest.

Games&Co.: il mondo del gioco per tutte le età

In forte crescita, Games&Co. occupa oggi più di 15.000 mq nei padiglioni 2, 3, 4, 5bis e 5ter, trasformati in un grande universo dedicato al gioco in tutte le sue forme.

Gli adulti possono ritrovare la magia dei loro primi videogiochi grazie alla Retrogaming Area, dove gli anni ’80 tornano a vivere su computer originali e monitor moderni. I più giovani, invece, possono scoprire per la prima volta titoli e console che hanno fatto la storia.

Grande attesa anche per l’immensa Sala Giochi da 800 mq con 100 cabinati e console, tutti gratuiti: un vero paradiso che mette fianco a fianco generazioni diverse, unite dalla stessa passione. Non mancano gli spazi dedicati al gioco da tavolo e di ruolo (Area Minicon), all’Artist Alley con oltre 70 illustratori, alle esibizioni K-POP, alle dimostrazioni di soft-air e alle tante attività sul palco: concerti, workshop, interviste, quiz e una grande competizione cosplay con giuria d’eccezione.

Radioamatore 2: tecnologia, innovazione e il fascino dell’elettronica d’altri tempi

I padiglioni 5, 6, 7, 8 e 9 ospitano il cuore di Radioamatore 2, un vero e proprio “outlet della tecnologia” dove trovare nuovo e usato per tutte le tasche: smartphone, tablet, componenti elettronici, hi-fi e software libero (protagonista della Linux Arena).

Spazio anche ai makers, gli artigiani digitali che mostrano dal vivo progetti creati con stampanti e scanner 3D. Tra gli appuntamenti più amati ritorna il Mercatino del Radioamatore, un tesoro per collezionisti: vecchie radio, antenne, grammofoni, pezzi di ricambio, apparecchiature vintage di ogni epoca. Un percorso affascinante attraverso la storia della tecnologia che attira adulti nostalgici e ragazzi curiosi di capire “com’era il mondo prima del touchscreen”.

Fotomercato: il vintage che emoziona

Al padiglione 8 torna Fotomercato, mostra-mercato dedicata alla fotografia digitale e analogica.

In primo piano il ritorno della Polaroid e una straordinaria esposizione di Full Plate, apparecchi a banco ottico in legno datati tra fine ’800 e inizio ’900: un viaggio nella storia della fotografia che conquista sia i professionisti sia i giovani che riscoprono il fascino dell’analogico.

Un weekend per tutta la famiglia

Tra retrogaming, mattoncini LEGO®, radio d’epoca, videogiochi, cosplay e fotografia analogica, la Fiera di Pordenone propone un percorso in cui il vintage diventa terreno comune tra generazioni: i genitori ritrovano pezzi della loro giovinezza, i figli scoprono mondi nuovi e sorprendenti.

Un evento ricco, coinvolgente e adatto a tutte le età, capace di trasformare un weekend in un’esperienza condivisa.

E c’è anche IO CREO – la fiera della creatività e dell’hobbistica (21–23 novembre)

A completare l’offerta del weekend fieristico c’è anche IO CREO – dai vita alle tue idee, la fiera dedicata alla creatività, all’handmade e all’hobbistica, in programma al padiglione 1 – ingresso Sud venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 novembre. Tre giorni dedicati alla passione per il “fatto a mano”, con una vasta area commerciale dove trovare materie prime, strumenti, accessori e materiali per decorazione, cucito creativo, scrapbooking, bijoux, découpage e molto altro.

La manifestazione offre inoltre un ricco calendario di corsi e dimostrazioni pensati sia per chi si avvicina per la prima volta al mondo creativo, sia per hobbiste esperte desiderose di perfezionarsi.

Le biglietterie di IO CREO e Radioamatore 2 – Games&Co. sono separate, ma per favorire la visita ad entrambe le manifestazioni è attiva una speciale agevolazione:

➡️ chi presenta in cassa il biglietto di IO CREO può entrare a Radioamatore 2 – Games&Co. con biglietto ridotto

➡️ e viceversa

Un’opportunità pensata per permettere alle famiglie e ai visitatori più curiosi di vivere tutto il weekend fieristico senza rinunciare a nulla.

Fiera del Radioamatore 2, Games & Co. e Fotomercato

22 e 23 novembre 2025, Fiera di Pordenone

Sabato: dalle 9.00 alle 18.30, Domenica: dalle 9.00 alle 18.00

www.radioamatore2.it

www.gamesandco.net

IO CREO, dai vita alle tue idee

21-22-23 Novembre 2025 Pordenone Fiere – Padiglione 1

ORARIO: venerdì e sabato 9.30 – 18.30 | domenica 9.30 – 17.30

www.io-creo.it