‘Fiori Amo’, nuova apertura l’8 in via Cappuccini a Pordenone

PORDENONE – Nuovo punto vendita per la ditta Paviotti, storica realtà friulana guidata da un management esclusivamente femminile, che inaugura sabato 8 febbraio, alle 10.30, in via Cappuccini 47, il suo quarto punto vendita che avrà come insegna “Fiori Amo”.

Una scelta importante che espande l’attività dell’azienda, ma salva anche un’attività commerciale esistente dalla chiusura (la struttura si trova proprio di fronte al cimitero comunale), salvando posti di lavoro e contrastando il fenomeno della desertificazione commerciale del territorio.

Per Francesca Paviotti, che con Margherita e insieme a Franco rappresentano la terza generazione di famiglia, questa nuova apertura «è la dimostrazione concreta del nostro impegno verso il territorio e la comunità.

La scelta di investire nel centro di Pordenone riflette la nostra visione di un commercio di prossimità di qualità, capace di creare valore per l’intero tessuto urbano. Con Fior Amo vogliamo creare un nuovo standard nel settore, dove professionalità, innovazione e attenzione alla clientela si fondono in un’unica realtà».

La Paviotti srl opera dal commercio di cereali alla preparazione di prodotti zootecnici, dalla vendita di articoli per il giardinaggio fino alle forniture specializzate per animali.