Formazione digitale personale, nuove opportunitá per aziende

PORDENONE – Una nuova opportunità si apre per le imprese che intendono investire nella formazione digitale del proprio personale: i servizi offerti da LEF, l’azienda digitale modello fondata da Confindustria Alto Adriatico e McKinsey & Company, potranno essere finanziati anche tramite il Fondo Nuove Competenze 3, la cui dotazione ammonta a 731 milioni di euro.

Il bando, approvato dal Ministero del Lavoro con decreto direttoriale n. 439 del 5 dicembre 2024, è rivolto ai datori di lavoro privati, inclusi quelli a partecipazione pubblica. La novità più rilevante è la possibilità di ottenere contributi commisurati al costo del lavoro del personale coinvolto nei percorsi formativi, con un’importante apertura anche verso i disoccupati da assumere al termine della formazione.

Per accedere ai finanziamenti, le imprese devono aver sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati alla formazione.

LEF, centro di eccellenza per la trasformazione lean e digitale, mette a disposizione delle aziende il proprio know-how attraverso tre servizi strategici: percorsi formativi esperienziali in ambiente lean e digitale, consulenza specializzata per l’innovazione dei processi, e un ambiente test bed “risk-free” per la validazione delle soluzioni prima dell’implementazione in azienda.

«La nostra offerta formativa – spiega Marco Olivotto, DG di LEF – si allinea perfettamente con gli obiettivi del Fondo; le imprese possono utilizzare i finanziamenti per acquisire competenze cruciali nella digitalizzazione, sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico, sfruttando il nostro ambiente altamente innovativo».

Il bando prevede una ripartizione strategica delle risorse: il 25% è destinato ai Sistemi formativi con presenza di Big Player, un altro 25% alle Filiere formative di PMI che operano in distretti territoriali o specializzazioni produttive, mentre il 50% è riservato ai singoli datori di lavoro. Per il FVG i fondi rientrano nella quota di 226 milioni di euro destinata alle Regioni più sviluppate. Un ulteriore milione di euro è specificamente dedicato alla formazione di disoccupati da assumere con contratto stagionale.

Le imprese interessate potranno presentare le domande di contributo sulla piattaforma MyANPAL dal 10 febbraio al 10 aprile 2025. LEF offre supporto alle aziende sia nella fase di presentazione delle domande che nella successiva implementazione dei percorsi formativi. Per informazioni dettagliate sui servizi finanziabili e sulle modalità di accesso al Fondo Nuove Competenze 3, le imprese possono contattare direttamente LEF.