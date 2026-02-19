Frah Quintale e Goran Bregović in luglio a Verso Pordenone 2027

PORDENONE – Il calendario musicale targato Verso Pordenone 2027 si arricchisce di due nuovi grandi nomi: Frah Quintale e Goran Bregović. Dopo gli annunci dei concerti accolti con grande entusiasmo di Riccardo Cocciante, dei Dogstar — la band dell’icona mondiale del cinema Keanu Reeves — e degli Skunk Anansie, il programma continua a prendere forma e a delinearsi come qualcosa di più di un semplice contenitore di eventi con l’obiettivo di affermare Pordenone come un punto di riferimento stabile per la grande musica, nazionale e internazionale.

FRAH QUINTALE – SUMMER TOUR ’26

VENERDÌ 3 LUGLIO 2026 – PARCO SAN VALENTINO, PORDENONE

Frah Quintale porta a Pordenone il suo Summer Tour ’26, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di pop alternativo e urban. L’artista è noto al grande pubblico anche per la sua esibizione al Festival di Sanremo 2025, dove ha condiviso il palco con Joan Thiele nella serata delle cover, interpretando “Che cosa c’è” di Gino Paoli, uno dei momenti più apprezzati della 75esima edizione della kermesse. I quasi 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 32 dischi di platino e 11 dischi d’oro certificano una carriera in costante ascesa.

Sul palco pordenonese, accanto ai successi che lo hanno reso uno degli artisti più amati della sua generazione, non mancheranno i brani del nuovo album “Amor Proprio”, un lavoro versatile e maturo, che alterna episodi intimi e riflessivi a momenti trascinanti e spensierati. Al centro del progetto c’è il tema del tempo come risorsa interiore — la ricerca di equilibrio, il bisogno di lasciar andare, la scelta di vivere il presente — raccontati con lo stile unico che da sempre contraddistingue Frah Quintale. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di venerdì 20 febbraio su livenation.it e comcerto.it.

GORAN BREGOVIĆ – PORDENONE BLUES FESTIVAL

SABATO 11 LUGLIO 2026 – PARCO SAN VALENTINO, PORDENONE

Il Pordenone Blues Festival porta in città uno dei protagonisti assoluti della world music europea: Goran Bregović, compositore e polistrumentista bosniaco dalla forza visionaria inconfondibile. La sua musica è un’esplosione di sonorità balcaniche, polifonie sacre, folklore e pulsazioni rock, fusa in uno stile che ha valicato ogni confine geografico e culturale, conquistando palchi e platee in tutto il mondo.

In scaletta, i brani più amati del suo vastissimo repertorio — dai capolavori che lo hanno consacrato a leggenda fino alle composizioni più recenti — per uno spettacolo che è, a tutti gli effetti, un viaggio musicale senza confini. Sul palco, Bregović sarà accompagnato dalla sua straordinaria Wedding and Funeral Band: un ensemble capace di trasformare ogni concerto in un’esperienza collettiva travolgente, dove la musica si fa linguaggio universale di energia e condivisione. Biglietti disponibili in prevendita su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Nel solco di questo percorso, e come simbolico passaggio di testimone tra GO!2025 e Pordenone 2027, si inseriscono anche due appuntamenti di straordinario richiamo nel cartellone di GoToPordenone&Friends: la data zero del tour di Cesare Cremonini a Gorizia e il live dei leggendari Duran Duran a Villa Manin. Un segnale concreto della stretta collaborazione tra il Comune di Pordenone e la Regione Friuli Venezia Giulia, che insieme stanno costruendo un sistema territoriale di eccellenza culturale.

Ulteriori grandi nomi del panorama musicale in arrivo a Pordenone saranno annunciati prossimamente. Per essere sempre aggiornati si invita a visitare il sito del Comune di Pordenone e il nuovo portale dedicato a Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 www.pordenonecapitale2027.it