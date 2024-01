Recente vincitore del Premio Nonino, Floramo a Pordenone il 16 gennaio

PODENONE – Recente vincitore del prestigioso Premio Nonino, lo scrittore e docente Angelo Floramo sarà il protagonista della serata promossa dal Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone dal titolo “Viandanti più o meno illustri lungo le strade del Friuli, tra Medioevo ed età moderna”, in programma martedì 16 gennaio, alle 20.30, nella Sala Degan della Biblioteca civica, in piazza XX Settembre, a Pordenone. La serata sarà moderata da Daniele Zongaro (Libreria Quo Vadis).

Nato a Udine nel 1966, Floramo insegna Storia e Letteratura al Magrini Marchetti di Gemona. Medievista per formazione, ha pubblicato molti saggi e articoli specialistici, collabora con diverse riviste nazionali ed estere; dal 2012 collabora con la Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli in veste di consulente scientifico. Per BEE ha pubblicato Guarneriana Segreta (nuova edizione aggiornata nel 2021, finalista al premio Latisana Nordest), L’osteria dei passi perduti (4 edizioni), La veglia di Ljuba (4 edizioni, Premio Palmastoria come miglior romanzo storico), Il fiume a bordo (3 edizioni), Come papaveri rossi (2 edizioni, Premio Fiuggi Storia) e Vino e libertà.

Con la Newton Compton ha già pubblicato: Forse non tutti sanno che in Friuli…; Storie segrete della storia del Friuli; Le incredibili curiosità del Friuli; Breve storia del Friuli, Il Friuli che nessuno conosce e Guida curiosa ai luoghi insoliti del Friuli.