Gambero Rosso: massimo riconoscimento al pane di Forno Follador

PORDENONE – Secondo la Guida Pani & Panettieri d’Italia 2024 del Gambero Rosso, Forno Follador è tra i migliori fornai friulani e italiani: a lui il premio dei Tre Pani grazie all’alta qualità delle materie prime e all’uso di lievito madre da rinfresco. Riconosciuto anche l’estro innovativo di Antonio Follador che esplora nuovi scenari del mondo del pane portando nuove tecnologie in laboratorio.

Qualità delle materie prime, grande competenza artigiana e innovazione: sono queste le motivazioni espresse dal Gambero Rosso che oggi premia Forno Follador con i Tre Pani, il massimo riconoscimento previsto dalla Guida Pane & Panettieri d’Italia 2024.

“Questo premio è per me motivo di sincera gioia, di grande soddisfazione e di gratitudine nei confronti del team di fornai che tutti i giorni lavora al mio fianco. Produciamo pani che nascono da filiere italiane certificate, tracciate e 100% biologiche, lavoriamo usando lievito madre da rinfresco e lieviti naturali. Ma oltre alla qualità del prodotto, per noi è fondamentale anche la ricerca e l’esplorazione: siamo artigiani organizzati – come ci piace definirci – e stiamo introducendo da tempo elementi di innovazione che aprono nuovi scenari nel mondo della panetteria, favorendo sostenibilità economica ed etica e di abbattimento degli sprechi”, spiega Antonio Follador.

La motivazione espressa dal Gambero Rosso:

IL PANETTIERE. “È la terza generazione, con Antonio Follador, quella che oggi sforna le delizie del panificio, ormai anche pasticceria e bar. Oltre alla maestria e alla creatività, è anche l’imprenditorialità ad essere un punto di forza del panettiere: i suoi prodotti infatti sono presenti in molti bar italiani. Materie prime di qualità, farine biologiche e lievito madre sono gli ingredienti principali che la conoscenza e la passione di Antonio riescono ad unire, creando prodotti unici.