Giorgio Celiberti, “Oltre”: nuova personale dal 27 alla Galleria De Spirt

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Venerdì 27 febbraio alle ore 18.30 si inaugura in viale Grigoletti 34 la mostra “Oltre”, nuova personale di Giorgio Celiberti, uno dei maestri più autorevoli dell’arte italiana contemporanea.

L’esposizione, visitabile fino al 29 marzo 2026, presenta un percorso articolato che attraversa diverse tecniche e linguaggi espressivi: tempere su tela, serigrafie polimateriche, terrecotte policrome e calcografie, a testimonianza della continua ricerca formale e spirituale dell’artista.

La mostra è curata da Luciano De Spirt, che propone un itinerario capace di mettere in luce la tensione verso l’“oltre” evocato dal titolo: un superamento dei confini materiali dell’opera, ma anche un invito a varcare le soglie della memoria, della storia e dell’esperienza umana.

Celiberti, noto per una poetica che intreccia segno, materia e riflessione civile, costruisce un dialogo intenso tra superficie e profondità. Le tempere rivelano un equilibrio raffinato tra colore e struttura; le serigrafie polimateriche amplificano la dimensione tattile dell’opera; le terrecotte policrome recuperano una dimensione arcaica e primigenia; le calcografie restituiscono la forza incisiva del segno.

La rassegna si inserisce nel programma espositivo della galleria, confermandone l’attenzione verso protagonisti storici dell’arte contemporanea e percorsi di alta qualità curatoriale.

L’inaugurazione del 27 febbraio rappresenta un momento di incontro aperto alla città, un’occasione per dialogare con l’opera di un artista che ha saputo attraversare decenni di ricerca mantenendo intatta la propria forza espressiva.


Mostra: “Oltre”
Artista: Giorgio Celiberti
A cura di: Luciano De Spirt
Sede: viale Grigoletti 34, Pordenone
Date: 27 febbraio – 29 marzo 2026
Inaugurazione: 27 febbraio, ore 18.30

