Giornate Cinema Muto, l’11 si presenta il dvd Vajont 60

PORDENONE – Per gli incontri di FilmFair organizzati nell’ambito delle Giornate del Cinema Muto, mercoledì 11 ottobre alle ore 16 nel Ridotto del Teatro Verdi lo storico del cinema Carlo Gaberscek illustra il DVD Vajont 60 edito dalla Cineteca del Friuli per il 60° anniversario della tragedia del Vajont, per il quale il prof. Gaberscek ha curato il booklet allegato.

Il DVD raccoglie, insieme a un breve filmato amatoriale sull’escursione di un gruppo di scout di Muggia in visita nel 1961, a costruzione quasi ultimata, alla “diga più alta del mondo”, quattro documentari realizzati fra il dicembre 1963 e i primi mesi del 1966 che sono tra le più importanti testimonianze dell’epoca: La tragedia del Vajont (1964) e Vajont (Natale 1963) di Luigi Di Gianni, un estratto da Nasce una regione (1964) di Ennio Lorenzini e Vajont ’66 di Antonio De Gregorio.

Verrà poi presentato il libro Francesco Misiano. Cinema e rivoluzione, opere letterarie, avventure in celluloide di Eugenio Attanasio, centrato sulla figura del politico italiano che diventò produttore della grande scuola rivoluzionaria sovietica.

Gli incontri a seguire alla presenza degli autori Silvio Alovisio, Lorenzo De Nicola e Marco Grifo saranno rispettivamente dedicati agli scritti inediti di Giovanni Pastrone, regista di Cabiria, e all’edizione critica della Storia del cinema muto italiano di Maria Adriana Prolo, pioniera degli studi sul cinema delle origini e fondatrice del Museo Nazionale del Cinema.

