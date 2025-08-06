GMJO, dal 7 agosto la residenza estiva giunta al decimo anno

PORDENONE- Quest’annualità segna una grande ricorrenza per il Teatro Verdi e la Gustav Mahler Jugendorchester: dieci anni di un sodalizio artistico che ha trasformato la città di Pordenone in un punto di riferimento stabile nel panorama sinfonico europeo. Da quel primo, memorabile concerto con Herbert Blomstedt nel 2015, si è sviluppato un progetto capace di intrecciare il talento delle nuove generazioni con la tradizione musicale d’eccellenza per oltre 1500 giovani musicisti under 26 passati in città in questa decade guidati da alcuni tra i più autorevoli direttori d’orchestra internazionali.

Quest’anno la collaborazione si è rinnovata con ben due residenze artistiche: dopo quella di giugno, i giovani 100 orchestrali della Gmjo sono nuovamente in arrivo al Verdi da giovedì 7 agosto per oltre una decina di giorni in preparazione del Summer tour, sempre sotto la guida del direttore assistente Christian Blex e di tutor dalle principali orchestre mondiali: proprio nei giorni scorsi, Il giovane direttore tedesco ha vinto il Karajan Young Conductors Award del Festival di Salisburgo, uno dei più importanti concorsi per direttori al mondo. Blex guiderà l’Orchestra giovedì 14 agosto al Duomo di Valvasone nel concerto a suggello della residenza estiva: un programma musicale tra Gabrieli, Mozart e Bruckner che unisce spiritualità, rigore formale e pura bellezza sonora per un evento che si prefigura già tutto esaurito.

La Gmjo sarà poi protagonista della tournée musicale europea che toccherà le grandi capitali della musica come Salisburgo, Dresda, Amburgo, Amsterdam, Stoccolma, Bucarest e Praga per rientrare a Pordenone il 2 e 3 settembre per i due straordinari concerti su musiche di Korngold, Čajkovskij, Mozart e Bruckner, guidati dalla bacchetta ispirata del celebre maestro austriaco Manfred Honeck, affiancato dal violinista Renaud Capuçon, virtuoso dal tocco elegante e dal carisma magnetico.

Ma a breve il Teatro Verdi ha in serbo nuove proposte per il pubblico, con le Music Nights, la rassegna musicale dedicata a nuova generazione di musicisti emergenti, tra virtuosismi moderni e riletture di grandi classici.

Negli spazi all’aperto di Piazza della Motta, il 10, 11 e 12 agosto, tre serate di musica sotto le stelle con un proposte che si distinguono per originalità e profondità espressiva. Domenica 10 agosto il duo Taddei/Telari — saxofono e fisarmonica — apre il programma su un repertorio che spazia da Galliano a Piazzolla, da Vivaldi a John Williams: due strumenti apparentemente lontani dal mondo classico che instaurano un intenso dialogo fatto di attriti, silenzi e contrasti. Lunedì 11 agosto è la volta del pianista Elia Cecino con musiche di Bach, Brahms, Schumann e Liszt, un recital costruito su forme brevi e dense.

Il concerto segna anche la nuova collaborazione con il Festival Internazionale di Musica di Portogruaro. Martedì 12 agosto, gli ottoni della Gustav Mahler Jugendorchester – appunto in residenza a Pordenone – propongono il concerto Gmjo Night, un viaggio musicale che si muove tra Gabrieli, Mozart, Živković, Hazell, Ellington, Mancini e Williams. L’ingresso a questi concerti è gratuito su prenotazione (info su www.teatroverdipordenone.it).