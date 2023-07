Gnocchi in centro storico, sabato 15, con Coop Corner

PORDENONE – Le patate di CoProPa, cooperativa leader a livello regionale nella produzione di questo tubero, diventeranno gustosi gnocchi per tutti i presenti nel primo appuntamento del sabato di Coop Corner, nuovo spazio di incontro delle realtà produttive, economiche e sociali del territorio, a cura di Confcooperative Pordenone.

L’appuntamento, con ingresso libero, si terrà alle ore 11.00 sabato 15 luglio a Pordenone in Corso Vittorio Emanuele II n.56 nell’ex locale carburanti di palazzo Montereale Mantica, spazio messo a disposizione da Concentro all’interno del progetto della Camera di commercio Pordenone – Udine “Le Associazioni di Categoria raccontano le imprese”.

Pier Vito Quattrin presidente di CoProPa (Cooperativa produttori di patate del Friuli-Venezia Giulia) con sede a Ovoledo di Zoppola e aderente a Confcooperative Pordenone, presenterà la realtà che presiede, con un’ottantina di agricoltori soci e 120 ettari coltivati. Le patate della cooperativa sono al centro della tradizionale Sagra degli gnocchi di Ovoledo, che inizierà proprio in questo fine settimana. Una delle volontarie della rassegna paesana spiegherà la ricetta dei famosi gnocchi che poi i presenti potranno assaggiare.

“Quando abbiamo ideato Coop Corner – spiega il presidente di Confcooperative Pordenone Luigi Piccoli – abbiamo fin da subito voluto che non fosse un semplice spazio informativo, ma un punto di connessione tra il nostro mondo cooperativo e il cuore di Pordenone, capoluogo punto di riferimento per tutta la sua area vasta. Questo corner “mette in vetrina” le nostre realtà, promuovendone non solo i servizi ma anche i valori cooperativistici. Forse non tutti conoscono l’eccellenza delle patate di CoProPa: in questo modo gliele portiamo da gustare direttamente nel cuore della città: sarà come assaggiare la Sagra in centro storico”.

Coop Corner è un’iniziativa di Confcooperative Pordenone con il supporto di Concentro azienda speciale della Camera di commercio Pordenone – Udine e Pordenone with love. Contributo di Fondosviluppo FVG. Per Giovedì sotto le stelle collaborazione con C’entro anch’io Pordenone. Sponsor tecnico per le sedute Sedit. Fornitori Nuovi spazi, Nuove Tecniche e Visiv art.