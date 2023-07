Graduation Day 2023: una festa per neolaureati e neodiplomati della nostra città

PORDENONE – Grande festa in centro città per i neolaureati del Consorzio Universitario di Pordenone e per i neodiplomati dell’ITS Alto Adriatico Academy. Pordenone, come ogni città universitaria che si rispetti, ha ospitato con orgoglio questo primo, evento ufficiale che ha dato visibilità e soddisfazione alla folta schiera di ragazze e ragazzi che studiano e si formano presso i due centri di eccellenza della nostra città.

​

Tanti gli applausi per i giovani che hanno partecipato alla festa con le loro famiglie, e la cui proclamazione ha avuto luogo davanti alla Loggia del Municipio con il tradizionale lancio del “tocco”: rosso per i diplomati ITS e nero per i laureati del Consorzio di via Prasecco.

​Afferma il sindaco Alessandro Ciriani: «Pordenone è una città a trazione manifatturiera, ma per pensare ad una città futura non basta il capitale economico, serve anche quello umano. Competenze, professionalità, capacità e sapere che consentono di costruire e preparare delle figure professionali necessarie al nostro sistema imprenditoriale.

Un grazie va al Consorzio Universitario e all’ITS per la vivacità e ricchezza delle loro proposte didattiche, ma un plauso va anche all’impegno dei ragazzi e delle loro famiglie per aver raggiunto questo importante traguardo».

​

«Questi ragazzi – ammette Michelangelo Agrusti, presidente di ITS Alto Adriatico Academy – hanno raggiunto un importante obiettivo e saranno la nuova classe dirigente di questa città. Con questa festa vogliamo far capire all’intera comunità il valore della loro competenza, capacità preziosa grazie alla quale questi giovani potranno guadagnare il mondo».

​

Puntualizza Andrea Zanni, direttore del Consorzio Universitario: «Un Graduation Day che ha portato in centro tante persone, tutte riunite per festeggiare gli universitari e i diplomati ITS. Questo dimostra ancora una volta quanto Pordenone sia affezionata al suo Polo Universitario».

​Conclude l’assessore alla cultura e all’istruzione Alberto Parigi: «Questo evento non si è svolto per caso sotto la Loggia del Municipio.

Tale scelta sottolinea l’impegno continuo e costante del Comune per lo sviluppo degli studi universitari e di alta formazione a Pordenone. In questo senso l’Amministrazione si sta prodigando per trovare nuovi spazi per l’università, poiché sia il numero dei corsi universitari in città che degli iscritti è in crescita».

​

Dalle 20.30 la festa è proseguita in piazzetta Calderari con una serata a base di musica e DJ set.