Gruppo Basket Over con il locale Barbasucon

PORDENONE – Con la consegna della divisa ufficiale uno dei gruppi Basket Over da anni praticante in città, ha ufficialmente un nome e un amico che ha voluto contribuire alla costante continuità non solo sportiva ma anche del terzo tempo nel quale si lasciano gli aspetti agonistici e ci si lascia trasportare da argomenti di diversa natura.

Si tratta del noto locale di Pordenone, il Barbasucon con Manuel il titolare che apprezzando la serietà e passione di questa formazione di irriducibili appassionati non ha voluto far mancare un concreto aiuto nel rispetto delle tradizioni e usanze cestistiche.

Il basket a Pordenone vanta una lunga storia di anni e anni di risultati e programmi che ha visto e vede tanti attori/ protagonisti tutt’ora, nonostante l’ età anagrafica ma non biologica,nostalgici praticanti.

Stefano Boscariol