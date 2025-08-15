Il campione Luca Galimberti ha incontrato i giovani di via Pontinia

PORDENONE – L’atleta paralimpico Luca Galimberti nei giorni scorsi ha dedicato un pomeriggio ai ragazzi del Centro Giovani di via Pontinia, portando con sé non solo la sua straordinaria esperienza sportiva, ma soprattutto un bagaglio di emozioni che ha saputo trasmettere con autenticità e passione.

L’iniziativa ha rappresentato la concretizzazione dell’impegno assunto dall’Amministrazione nei primi mesi dell’anno quando dall’incontro tra l’Assessore Alberto Parigi e l’atleta, era emersa la necessità di portare nelle scuole e nei centri giovanili testimonianze dirette di coraggio e determinazione.

L’Assessore Alberto Parigi: “Un evento che ha offerto ai nostri giovani una prospettiva innovativa sul mondo della disabilità, scardinando pregiudizi e luoghi comuni. Campioni come Luca Galimberti sono modelli positivi in grado di dimostrare come la forza interiore e la determinazione possano trasformare anche le difficoltà in occasioni di crescita e successo e grazie a queste testimonianze dirette siamo certi che i ragazzi possano anche trovare l’ispirazione per affrontare le proprie sfide personali.”

La testimonianaza dell’atleta:

“Quando lavoro con i ragazzi, il mio obiettivo non è semplicemente insegnare, ma aiutarli a comprendere cosa significhi sviluppare le potenzialità umane attraverso l’esperienza diretta. Voglio che capiscano cosa vuol dire trovare dentro di sé una forza mentale, impegnarsi per raggiungere grandi obiettivi e scoprire da dove nasce la vera motivazione.”

“Durante l’incontro in via Pontinia abbiamo svolto due attività complementari. Ho diviso i ragazzi a coppie: uno guidava la carrozzina semi-bendato, l’altro veniva trasportato completamente bendato. Avevamo studiato il percorso tutti insieme prima di iniziare, ma quando si sono trovati davanti alle difficoltà reali, hanno dovuto affrontare situazioni a cui i normodotati non sono abituati. Improvvisamente, senza la capacità di muoversi liberamente o con la vista ridotta o completamente assente, hanno dovuto sviluppare altre capacità e attitudini per superare gli ostacoli.”

“I ragazzi hanno sviluppato naturalmente nuove forme di comunicazione, hanno imparato l’aiuto reciproco e si sono confrontati con i propri limiti – non solo quelli fisici, ma anche quelli esterni. Hanno sperimentato un cambio radicale di punto di vista sulle cose e sulle persone.”

“All’inizio ho dovuto spronarli, ma poi si sono messi davvero in ascolto. Alcuni di loro provengono da situazioni familiari complicate, cercano un riscatto dalla vita. Nel momento riflessivo finale si sono aperti un po’, hanno condiviso qualcosa di sé. Credo che la differenza l’abbiano fatta l’ironia, il sorriso e la semplicità con cui mi sono posto nei loro confronti e sicuramente anche il lavoro costante e quotidiano degli operatori è stato fondamentale.”

“Voglio essere chiaro, la sedia a rotelle non è stata un gioco, ma piuttosto una metafora di qualsiasi difficoltà: può essere una caviglia slogata, un compito andato male a scuola, qualsiasi ostacolo della vita. Il punto è che quando ti trovi in una situazione difficile, devi riportarla in positivo, devi inventarti qualcosa per uscirne e scoprire risorse che non sapevi di avere.”

“Il messaggio che volevo trasmettere è semplice ma profondo: si può condurre una vita piena e normale anche in condizioni che sembrano non esserlo. Quando una persona non vede, non cammina, non sente, tutti gli altri sensi vengono potenziati e si sviluppano abilità nuove. È questo il potenziale umano: la capacità di adattarsi, di crescere, di trasformare i limiti in opportunità.”

Luca Galimberti

Luca Galimberti, la cui storia personale è emblema di determinazione e forza d’animo, ha condiviso con i ragazzi il suo percorso di vita e sportivo. Diagnosticata all’età di 16 anni una malattia genetica degenerativa che dal 2008 lo ha costretto sulla sedia a rotelle, l’atleta ha saputo trasformare questa sfida in un’opportunità di crescita. Il suo palmarès parla da solo: una sessantina di titoli italiani e internazionali nelle discipline di nuoto, canoa e arrampicata, che lo hanno reso testimonial di Telethon e ambasciatore Fair Play nel Mondo.