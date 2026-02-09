Il Carnevale a Pordenone continua con la Festa dei bambini, martedì grasso

12 C
Pordenone
lunedì , 9 Febbraio 2026
Redazione Pordenone
PORDENONE – Anche quest’anno la tradizionale sfilata dei Carri Mascherati che si è tenuta domenica per le vie di Pordenone è stata un grande successo. Diecimila le presenze registrate in città, tra bambini, famiglie e cittadini di ogni età accorsi in centro per assistere ad una sfilata che, tra musica, balli, coriandoli e tante risate, ha visto protagonisti gli 11 carri allegorici provenienti dalla nostra regione e dal vicino Veneto.

Ora il programma del Carnevale pordenonese continua con la grande Festa dei bambini in Piazza XX Settembre che si terrà nel pomeriggio del 17 febbraio, martedì grasso. A partire dalle ore 14.30 bambini e ragazzi potranno divertirsi sulla piazza che è il cuore pulsante della nostra città con tanta musica, truccabimbi, giochi, animazioni e svariate attività per trascorrere alcune ore in allegria. Durante la festa saranno distribuiti ai bambini coriandoli, stelle filanti, crostoli e del the caldo.

E se dovesse piovere? Niente paura: in caso di maltempo la Festa sarà ospitata presso il Polisportivo A. Lupieri di Villanova.
​Infine, ad accompagnare grandi e piccoli nell’atmosfera allegra e spensierata del Carnevale ci saranno le coloratissime videoproiezioni, visibili in orario serale fino 17 febbraio sui palazzi di piazza della Motta, piazza XX Settembre e sulla facciata del Municipio.

