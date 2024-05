PORDENONE – Il Centro commerciale Meduna diventa maggiorenne. In occasione dei 18 anni dalla nascita, c’è stata una grande festa con cena, musica e gran divertimento per condividere un momento di gioia.

L’aspetto più suggestivo è stata la partecipazione dello staff dell’intero centro commerciale, che per anni ha contribuito a far crescere la struttura facendola diventare un autentico punto di riferimento per la città di Pordenone.

In un’epoca in cui l’acquisto si fa sempre più veloce e asettico, stupisce positivamente, diventando lodevole, che vengano celebrati i valori umani di chi, giorno dopo giorno, sta “dietro il banco”.