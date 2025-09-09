Il Comune aderisce alla Settimana Europea della mobilità

PORDENONE – Il Comune di Pordenone aderisce alla Settimana Europea della mobilità, come deliberato dalla Giunta Comunale guidata dal Sindaco Alessandro Basso.

“Si tratta della campagna di sensibilizzazione più importante che la Commissione Europea propone – spiegano il Sindaco e l’Assessore Lidia Diomede – a favore della mobilità urbana sostenibile. Ci affianchiamo anche noi nel promuovere un cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di movimento pulite, intelligenti e sostenibili”.

Il Comune di Pordenone, tra le altre cose, è impegnato su tutta una serie di interventi: “attraverso l’attività di pianificazione del territorio generale e di dettaglio della mobilità – continuano Basso e Diomede – oltre che mediante l’attuazione di un insieme sistematico di opere pubbliche finalizzate ad una progressiva riduzione degli spazi dedicati all’automobile a favore della mobilità di pedoni e di ciclisti, abbiamo attivato e posto in essere, già da tempo, un complesso di azioni finalizzate ad attrezzare la città.

Al contempo ci impegniamo a stimolare la popolazione affinché vengano adottati progressivamente comportamenti virtuosi che possano abbattere in modo significativo la produzione di inquinanti in atmosfera limitando parallelamente il rumore. Il fine ultimo è ridurre la percentuale di occupazione dello spazio pubblico e privato da parte delle automobili a favore di spazi liberi, riqualificati, pedonali, inclusivi e che possano aumentare il benessere e la qualità della vita per tutti”.

Proiettandosi al domani sono tanti gli interventi che l’Amministrazione intende mettere in campo. “Dalla pista ciclabile di collegamento tra il centro di Pordenone e Cordenons alla realizzazione di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in attuazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche finalizzati all’accessibilità da parte delle utenze deboli; dalla la realizzazione di un’area destinata alla sharing mobility presso la stazione ferroviaria al progetto di revisione delle linee del trasporto pubblico urbano elaborato da ATAP che prevede, tra le altre cose, la sincronizzazione delle corse, nel range dei 15 minuti prima o dopo, con gli orari di partenza e di arrivo dei treni a Pordenone oltre allo svecchiamento degli autobus con mezzi green; dalla la realizzazione di un nuovo servizio di bike sharing in modalità free floatting che si estenda in maniera capillare su tutto il territorio e che vada in contro alle esigenze di mobilità di tutte le utenze compreso i turisti alla progettazione della pista ciclabile lungo via Udine siamo impegnati su diversi fronti. Vogliamo realizzare una società dove muoversi con mezzi pubblici sia accessibile, conveniente, inclusivo e sicuro garantendo che spostarsi con essi sia un’opzione per tutti”.

La Settimana Europea della mobilità sarà celebrata in città il 27 settembre collaborando con l’Associazione FIAB. Quest’ultima, in accordo con l’Amministrazione comunale gestirà la marchiatura univoca di 200 biciclette grazie all’acquisto espletato dal Comune di Pordenone di altrettanti kit Bicisicura.