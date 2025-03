Il Comune riqualifica piazza del Popolo

PORDENONE – Durante l’ultima seduta di Giunta è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo alla riqualificazione di piazza del Popolo e delle zone limitrofe, i cui lavori inizieranno nel 2025.

​L’intervento interesserà il parcheggio a raso della piazza. Qui saranno riorganizzati gli stalli per le auto e sistemata completamente la pavimentazione in porfido, sulla quale verrà realizzato un disegno che valorizzerà lo spazio in assenza di veicoli, magari proprio in occasione di eventi istituzionali.

​Il progetto prevede la riqualificazione del marciapiedi lungo viale Marconi e via Matteotti che costeggiano la piazza, compreso il tratto finale di via Matteotti, nonché dei vialetti pedonali e ciclabili del giardino del Centro Studi, creando un collegamento tra il nuovissimo Spazio Zero, in Piazza Maestri del Lavoro, e i giardini, anche con interventi di moderazione del traffico. In tale frangente verrà inoltre restaurata la fontana colorata presente all’interno del giardinetto del Centro Studi.

