Il pianista Mauro Colombis, il 4, a Palazzo Ricchieri

PORDENONE – Martedì 4 luglio, alle 18, a Palazzo Ricchieri, sede del Museo civico d’arte di Pordenone, è in programma il concerto per pianoforte di Mauro Colombis, nell’ambito della rassegna “Estate a Pordenone 2023”. L’iniziativa è promossa dal Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone e dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” di Porcia.

Mauro Colombis è un musicista versatile cresciuto a Pordenone e residente a Sydney in Australia. Una volta conseguito il diploma in pianoforte col massimo dei voti e la lode ha perfezionato i propri studi al Conservatorio di Mosca P.I. Čajkovskij in Russia ed al DAMS dell’Università di Bologna.

Dopo un’iniziale attività concertistica incentrata sul repertorio pianistico classico, si è dedicato prevalentemente all’accompagnamento di film muti ed è stato ospite di vari festival ed istituzioni nelle più importanti città australiane, in Thailandia ed in Cina, oltre a far parte da anni del gruppo di musicisti che accompagnano le proiezioni alle Giornate del cinema muto di Pordenone.

E’ attivo nella vita della comunità italiana in Australia ed ha collaborato a numerosi progetti artistici contribuendo a diffondere la cultura italiana nel continente australe.

Tra questi si menzionano le collaborazioni con la cantante Nadia Piave, con la compagnia teatrale Fools in Progress (commedia dell’arte) e con il gruppo musicale Mocambo Jam, (repertorio di cantautori come Paolo Conte, Fabrizio De André e Lucio Battisti).

Nel 2022 ha preso parte all’evento In viaggio con Dante, organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Sydney, componendo un brano per violino e pianoforte e uno per quartetto d’archi, ispirati rispettivamente all’Inferno e al Paradiso della Divina Commedia.

Questo, il programma della serata: Parte I, Ascolto dell’anima V.Tsabropoulos Quattro pezzi da Akroasis (2002) Hymn I – Axion Esti (È veramente giusto) Hymn II – Zoe En Tafo (Vita nel sepolcro) Interlude Hymn V – Anastasis (Resurrezione); Parte II, Oscurità e luce M.Musorgskij Una notte sul Monte Calvo (trascrizione per pianoforte, nella versione orchestrale di Rimskij-Korsakov, 1886); Parte III, Città senza tempo e viaggi spaziali, C.Debussy Prelude X La cathe drale engloutie (1910), J.Hisaishi One Summer’s Day dalla colonna sonora di “La citta incantata (arr. per piano solo, 2001), H.Zimmer Interstellar Main Theme dalla colonna sonora di “Interstellar” (arr. per piano solo, 2014), A.Chačaturjan Invenzione daSuite del balletto Gayane (vers. pianistica, 1947); Parte IV, Verso la fiamma A.Skrjabin: Poemi op.32 (1903) I – Andante cantabile II – Allegro con eleganza, con fiducia, Morceau op.57 No.1 De sir (1907), Poema op.72 Vers la flamme (1914).