7.3 C
Pordenone
venerdì , 6 Febbraio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Il professor Massimo Robiony al Rotary Club Pordenone

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – ll professor Massimo Robiony, direttore della chirurgia maxillo-facciale dell’azienda ospedaliero universitaria di Udine e direttore del master universitario” Salute e Umanizzazione delle Cure nell’Organizzazione e Gestione del Servizio Sanitario Nazionale”, ha incantato il Rotary Club di Pordenone con una relazione incentrata sull’umanizzazione delle cure mediche, tenuta il 15 gennaio 2026.

L’evento, descritto come “serata illuminante” dai canali ufficiali del club, ha riunito soci rotariani e ospiti in un’atmosfera di profonda riflessione su come la medicina contemporanea debba bilanciare progresso tecnologico e attenzione empatica al paziente.

Ospite d’eccezione presso la sede del Rotary Club Pordenone a villa Baschiera-Tallon, Robiony ha condiviso aneddoti clinici e visioni futuristiche, illustrando come l’innovazione – dalla realtà aumentata agli strumenti di intelligenza artificiale – non debba mai soppiantare il rapporto umano medico-paziente. La relazione ha toccato temi caldi come il benessere organizzativo nelle strutture sanitarie e l’empowerment del paziente, concetti centrali nel suo lavoro quotidiano all’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) di Udine, dove dirige il Dipartimento Testa-Collo e Neuroscienze. Il pubblico ha apprezzato la capacità del professore di rendere accessibili argomenti complessi, con un intervento che ha stimolato vivaci domande e dibattiti conclusivi.

Professore ordinario all’Università degli Studi di Udine, Massimo Robiony è una figura di riferimento nazionale nell’umanizzazione delle cure: dirige il Master di II livello in “Salute e Umanizzazione delle Cure”, il primo in Italia dedicato a formare professionisti capaci di integrare tecnologia e umanità nella pratica clinica. Membro del Tavolo tecnico ministeriale istituito dal Ministro della Salute, ha contribuito a progetti nazionali partiti proprio da Udine per promuovere un approccio olistico alla sanità, inclusi protocolli per il benessere del personale medico e strategie contro le patologie neoplastiche testa-collo.

Con un curriculum impressionante – oltre 10.000 interventi chirurgici, pubblicazioni su riviste prestigiose e l’uso pionieristico di tecnologie avanzate – Robiony incarna il principio della “tecno-umanizzazione”, come evidenziato sul suo sito personale, dove pazienti testimoniano la sua empatia unica: “Un medico che cura la persona intera, vincendo sempre”.

L’intervento al Rotary Club Pordenone non è solo un evento isolato, ma riflette la missione del club di promuovere service sanitari locali, in linea con la sua storia sessantennale di impegno comunitario nel Distretto 2060. In un contesto regionale come il Friuli-Venezia Giulia, ricco di eccellenze mediche ma sfidato da invecchiamento demografico e carenze di personale, le parole del professor Robiony rappresentano un monito e un’opportunità: ripensare la sanità del futuro integrando empatia e innovazione per una cura più equa e personalizzata. La serata ha lasciato un’eco positiva, ispirando i presenti a sostenere iniziative concrete per un sistema sanitario più umano e tecnologicamente avanzato

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.