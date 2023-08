Impatta contro un’altra vettura e un autobus, muore un 79enne

PORDENONE – In data 18 agosto, alle ore 11.05 circa, le pattuglie del Distretto del Corpo di Polizia Locale di Pordenone- Cordenons intervenivano per un sinistro stradale con feriti in Via Pola, intersezione semaforica con via Cappuccini.

I veicoli coinvolti risultavano essere tre: una autovettura Ford Fiesta condotta da C. B., solo a bordo, una vettura Peugeot 3008 condotta da M. G. con trasportata la moglie B. N. e un autobus del trasporto urbano condotto a bordo 3 alcuni passeggeri.

Sul posto, presenti anche due automezzi dei VVFF, una ambulanza e una automedica.

C.B. veniva sottoposto alle procedure di rianimazione sul posto e trasportato d’urgenza presso il Pronto Soccorso di Pordenone ma spirava nel pomeriggio di ieri; trasportati a mezzo di una seconda ambulanza anche i coniugi i quali riportate ferite lievi venivano dimessi qualche ora dopo.

Sono in corso accertamenti per stabilire la corretta dinamica del sinistro ma sembra che a causare il sinistro possa essere stato un malore che dopo aver colto il conducente C.B.determinava un triplice tamponamento della Peugeot 3008 all’altezza del sottopassaggio ferroviario e la fuoriuscita autonoma dalla sede stradale di via Pola della Ford Fiesta con successivo impatto contro un albero ed il conseguente urto alla parte anteriore del bus di linea.

Non si verifcavano disagi al traffico dato lo spiegamento di pattuglie della Polizia Locale intervenute in soccorso ed a deviare la viabilità stradale.