In arrivo 3 tipologie di “Biglietto Unico Agevolato” nei musei cittadini

PORDENONE – La Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo per l’avvio di tre formule di biglietto unico agevolato per l’ingresso ai musei cittadini. Si tratta di una misura che riprende e ufficializza un’iniziativa già sperimentata con successo in passato, strutturandola ora in tre diverse tipologie per venire incontro alle esigenze e alle inclinazioni dei visitatori.

L’Assessore alla Cultura Alberto Parigi: “L’iniziativa del ‘Biglietto unico’ nasce per agevolare l’accesso ai nostri musei e valorizzare il concetto di rete museale pordenonese, promuovendo un sistema integrato che abbraccia e unisce le singole realtà. Dopo aver sperimentato con successo questa formula in passato ed essendo stata un’esperienza molto positiva, abbiamo deciso di ripeterla e formalizzarla.” Il nuovo anno si aprirà dunque nel segno della cultura e dell’accessibilità, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di scoprire il ricco patrimonio museale pordenonese a tariffe vantaggiose.

Il biglietto unico agevolato si articolerà in tre diverse soluzioni:

Biglietto Musei Civici – Al costo di € 10,00 anziché € 15,00, consentirà l’ingresso alle tre strutture museali del Comune di Pordenone: Museo d’Arte – Palazzo Ricchieri, Museo di Storia Naturale Silvia Zenari e Museo Archeologico del Friuli Occidentale di Torre.

Biglietto Mostre Temporanee – Al costo di € 20,00 anziché € 24,00, garantirà l’accesso alle mostre temporanee della Galleria Bertoia, che in questo periodo ospita l’esposizione organizzata da Suazes dedicata al grande fotografo francese Robert Doisneau e del Palazzo del Fumetto, dove al momento è possibile visitare la mostra dedicata al mitico Lupo Alberto.

Biglietto Completo – Al costo di € 29,00 anziché € 39,00, offrirà l’ingresso combinato ai tre musei civici e alle mostre temporanee di Galleria Bertoia e Palazzo del Fumetto.

I prezzi indicati si riferiscono ai biglietti interi, mentre le tariffe ridotte continueranno ad essere disponibili nelle loro versioni singole, mantenendo i costi già agevolati attualmente in vigore.

Il biglietto unico sarà disponibile in tempi brevi: attualmente si stanno completando i tempi tecnici necessari per la realizzazione materiale del titolo di ingresso, operazione che si concluderà presumibilmente dopo il periodo delle festività. In questo modo, l’inizio del 2026 coinciderà con il lancio effettivo di questa iniziativa, che offrirà a tanti visitatori l’occasione di godere della rete museale pordenonese a un prezzo accessibile.

Tra la primavera e l’estate del 2026 sarà inoltre possibile acquistare il biglietto unico anche online, attraverso il nuovo sito dedicato ai Musei di Pordenone, ora in fase di sviluppo. Un’opportunità importante per valorizzare il patrimonio culturale cittadino e renderlo sempre più fruibile alla comunità e ai visitatori.

GLI ORARI DI APERTURA DEI MUSEI CIVICI DURANTE LE FESTIVITÀ

Giovedì 1° gennaio 2026 (Capodanno)

Galleria Bertoia: ore 15.00–19.00

Museo Civico d’Arte: ore 15.00–19.00

Lunedì 5 gennaio 2026

Galleria Bertoia: ore 15.00–19.00

Museo Civico d’Arte: ore 15.00–19.00

Martedì 6 gennaio 2026 (Epifania)

Galleria Bertoia: ore 10.00–13.00 e 15.00–19.00

Museo Civico d’Arte: ore 10.00–13.00 e 15.00–19.00

Museo di Storia Naturale: ore 15.00–19.00

Museo Archeologico: ore 15.00–18.00