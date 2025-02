Inaugurato FIORI AMO, il nuovo punto vendita nel cuore di Pordenone, in via Cappuccini

PORDENONE – E’ stato inaugurato oggi, 8 febbraio, in via Cappuccini 47, a fianco del cimitero urbano, FIORI AMO, quarto punto vendita nel centro di Pordenone, che costituisce un nuovo capitolo di crescita e impegno sociale per la Paviotti Srl, storica realtà friulana guidata da un management esclusivamente femminile.

Erano presenti, tra gli altri, l’assessora al Commercio Elena Ceolin, il consigliere regionale Alessandro Basso e il vicepresidente di Ascom Confcommercio Pordenone Federico Ingargiola.



Una scelta coraggiosa che non solo espande l’attività dell’azienda, ma salva anche un’attività commerciale esistente dalla chiusura, preservando posti di lavoro e contrastando il fenomeno della desertificazione commerciale del territorio.

L’operazione si inserisce in una storia di successo lunga quasi 70 anni. Nata nel 1955 dall’intuizione del fondatore Bruno Paviotti come attività di molitura e commercio cereali, l’azienda ha saputo evolversi costantemente, fino a diventare un punto di riferimento nel settore, con una squadra di quasi quaranta dipendenti specializzati.

La visione imprenditoriale femminile ha portato una ventata di innovazione nella strategia aziendale. “FIORI AMO non sarà solo un negozio, ma uno spazio dove la passione per il verde si fonde con un’esperienza di acquisto completamente rinnovata,” spiega Francesca Paviotti. “Abbiamo ripensato il concept tradizionale, creando un ambiente accogliente dove i clienti possono trovare ispirazione, consulenza personalizzata e prodotti selezionati con cura. Il nostro obiettivo è creare un punto di riferimento per gli amanti del giardinaggio e del design floreale.”

Oggi, la terza generazione della famiglia, rappresentata da Francesca e Margherita, insieme a Franco Paviotti, ha trasformato l’eredità del fondatore in una realtà moderna e diversificata, puntando su un approccio al mercato che coniuga tradizione e innovazione digitale. L’azienda ha sviluppato strategie multicanale, integrando l’esperienza in negozio con servizi online e una forte presenza sui social media, rispondendo così alle esigenze di una clientela sempre più evoluta.

La Paviotti Srl spazia dal commercio di cereali alla preparazione di prodotti zootecnici, dalla vendita di articoli per il giardinaggio fino alle forniture specializzate per animali, vantando partnership prestigiose con Cargill per la zootecnica e Affinity per il Pet Food.

“Questa nuova apertura rappresenta più di una semplice espansione commerciale,” sottolinea Francesca Paviotti. “È la dimostrazione concreta del nostro impegno verso il territorio e la comunità. La scelta di investire nel centro di Pordenone riflette la nostra visione di un commercio di prossimità di qualità, capace di creare valore per l’intero tessuto urbano.”

L’azienda continua a crescere puntando sulla specializzazione del personale e sull’ampiezza dell’offerta: dalla raccolta e prima lavorazione dei cereali, allo stoccaggio e vendita all’ingrosso di cereali e soia, dall’approvvigionamento e distribuzione di prodotti zootecnici fino al commercio di concimi, sementi, anticrittogamici e prodotti per il vigneto.

“Il futuro del retail è nell’integrazione tra esperienza fisica e digitale,” conclude Paviotti. “Con FIORI AMO vogliamo creare un nuovo standard nel settore, dove professionalità, innovazione e attenzione al cliente si fondono in un’unica realtà.”

Foto di copertina Mario Boranga.