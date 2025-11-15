15.8 C
Pordenone
sabato , 15 Novembre 2025
Inaugurato il nuovo “JG Beauty Salon SNC” di Bertolo e Xhaja

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Questa mattina, 15 novembre, in via Largo San Giovanni, è stato inaugurato il nuovo JG Beauty Salon SNC, il salone di acconciatura fondato da due giovani imprenditrici pordenonesi: Jessica Bertolo e Gilberta Xhaja.

Un’apertura accolta con entusiasmo dall’Amministrazione comunale, presenti all’evento il sindaco Alessandro Basso, l’assessore Emilio Badanai Scalzotto e la consigliera regionale Orsola Costanza.

Il Sindaco Basso ha rivolto alle titolari un augurio di buon lavoro, sottolineando come “ogni nuova attività che apre in città rappresenta un segnale di vitalità, fiducia e desiderio di costruire il futuro di Pordenone. Jessica e Gilberta dimostrano che con intraprendenza si possono trasformare le proprie passioni in un progetto d’impresa concreto. A loro va il nostro sostegno e il nostro augurio di una lunga e proficua attività”.

L’Assessore Badanai, nel suo intervento, ha evidenziato l’importanza dell’imprenditoria giovanile nel tessuto produttivo cittadino: “In via Largo San Giovanni nasce oggi una nuova attività frutto dell’intraprendenza e del coraggio di due giovani imprenditrici. Per la nostra Amministrazione è fondamentale vedere persone che scelgono di investire nella nostra città: significa credere nelle potenzialità e nel futuro di Pordenone, e questo ci riempie di orgoglio. Il settore dell’artigianato e dei servizi è una componente essenziale della nostra economia locale e vogliamo ringraziare Jessica e Gilberta: nel loro lavoro servono impegno, professionalità e una grande capacità di relazione con la clientela, qualità che hanno già dimostrato di possedere e che le porteranno a diventare un punto di riferimento per la città, contribuendo a renderla ancora più bella”.

