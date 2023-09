Inaugurazione mostra “Segni quasi persi”, il 6 al Santin

PORDENONE – Mercoledì 6 settembre, alle ore 18.00, nella Galleria d’Arte Giovanni Santin, verrà inaugurata la mostra di Gianni Pasotti “Segni quasi persi” a cura di Franca Benvenuti.

La storia artistica di Pasotti è fatta di cambiamenti profondi, a volte repentini e tali da disorientare l’osservatore, ma è contrassegnata da un comune denominatore, l’incessante ricerca di proposte sempre innovative sia dal punto di vista delle tecniche espressive che dell’uso dei materiali, con una spiccata sensibilità a tematiche ambientali e sociali.

Le installazioni, realizzate ad hoc per questa mostra, rivelano la capacità dell’artista di dare forma alle proprie idee creative, così “segni quasi persi” su un foglio di carta si trasformano in opere assolutamente originali e di rottura.

Pasotti, pur consapevole che il suo modus operandi possa non essere considerato da tutti come ideale, reputa prioritari elementi come la sorpresa, l’entusiasmo, la capacità di esaltazione che ricava dal suo lavoro, soprattutto quando riesce a produrre un pensiero nuovo per sé stesso e per gli altri.

Gianni Pasotti, pittore di formazione, ha cominciato la sua attività espositiva negli anni Ottanta collaborando con la Galleria La Roggia di Pordenone fino al 1997: nello stesso anno con gli artisti Crivellari, Marian, Onesti, Roccagli e Val fonda a San Vito al Tagliamento il collettivo “Punto 6” per l’arte contemporanea. Dal 2006 oltre a lavorare con il nuovo gruppo gli Esecrandi, collabora con l’Associazione Media Naonis di Cordenons nell’organizzazione di mostre d’arte ed eventi culturali.

Con questo evento, il terzo del 2023, la Fondazione Giovanni Santin desidera promuovere la conoscenza degli artisti del nostro territorio con l’obiettivo di sensibilizzare un pubblico sempre più ampio sui vari indirizzi dell’arte contemporanea.

Franca Benvenuti