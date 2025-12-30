7.6 C
Incontro con Michele Mirabella all’ex San Francesco il 30

Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Un altro evento da segnare in agenda nell’ambito del Natale a Pordenone: martedì 30 dicembre alle ore 21:00, l’ex Convento di San Francesco ospiterà Michele Mirabella, celebre protagonista dello spettacolo italiano, in un evento a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Un appuntamento promosso dal Comune di Pordenone nell’ambito di “Pillole di Musica 2025”, un progetto dell’Istituto di Musica della Pedemontana APS sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Mirabella porterà in scena Curriculum….è intelligente ma non si applica! un viaggio fantasioso che attraversa la cultura italiana da Dante a Pirandello e oltre, fino ai giorni nostri. Un percorso che abbraccia prosa e cinema, varietà e radio, televisione e teatro, raccontato attraverso l’esperienza vissuta dal protagonista stesso dietro e davanti le quinte della scena teatrale e sulle cattedre universitarie.

Dal baule della memoria usciranno incontri, episodi, viaggi, malinconie, passioni, sorrisi e risate di un’esistenza giocata tra arte, studio, cultura e tavole del palcoscenico. Rocco Debernardis dialogherà con Michele Mirabella, tenendo le fila del curriculum del professore, mentre il Duo Mercadante coronerà il racconto con interventi musicali dal vivo.
Ne risulta uno spettacolo che è un insieme di tante forme teatrali: dalla narrazione all’avanspettacolo, dall’improvvisazione alla recitazione, dall’intrattenimento musicale all’intervista, fino al dialogo giocoso e divertente con il pubblico.

