Interporto Pordenone: diplomati i primi 25 tecnici di Infomobilità e Logistica

PORDENONE – Il 30 Luglio 2021 si è brillantemente conclusa la prima edizione del corso ITS di ‘infomobilità e logistica’ che ha avuto come sede naturale l’Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone. 25 gli allievi selezionati, 25 le nuove figure professionali, forgiate per mettere a frutto la propria preparazione e la propria attitudine a operare nel poliedrico mondo logistico.

Molteplici i temi trattati: non solo gestione del magazzino ma tecniche di efficientamento dell’intera filiera logistica, di controllo e sicurezza dei flussi di materiali e di informazioni, conoscenza dei temi doganali, di contrattualistica, dell’intermodalità, del trasporto aereo e navale, senza tralasciare l’importanza della qualità e relative certificazioni, del Marketing e di una solida preparazione economica, matematico/statistica, moduli illustrati e resi avvincenti da docenti-professionisti.

Discenti che hanno trasformato le nozioni teoriche, apprese in 1200 ore di didattica frontale, in 800 ore di stage trascorse all’interno di aziende del settore, completando così un percorso di durata biennale. Studenti che non si sono arresi davanti al periodo pandemico che li ha relegati a lunghi periodi di formazione a distanza, ma che hanno rafforzato tenacia e determinazione nel laurearsi professionisti in un settore strategico e in continua evoluzione del punto di vista occupazionale quale è quello della logistica e dei trasporti.

Attualmente è in corso la seconda edizione e sono prossime le selezioni dei futuri candidati logistici alla terza edizione che prenderà avvio nell’ottobre 2021 (informazioni sul bando e relative iscrizioni al sito https://www.accademianautica.it ).

Il corso è realizzato in partnership con Fondazione Accademia Nautica di Trieste, Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., Confindustria Alto Adriatico, Fondazione Marco Polo, di IAL FVG (per la prima edizione) e Enaip di Pordenone.