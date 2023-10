Interventi straordinari per pulizia caditoie

PORDENONE – L’Amministrazione comunale ha stanziato fondi per l’esecuzione di interventi straordinari su alcune vie strategiche della città, che necessitano di manutenzione soprattutto in seguito ai recenti fortunali.

È stata programmata per sabato 7 ottobre a partire dalle ore 7:00 la pulizia delle caditoie nel primo tratto di via Montereale, da Largo San Giovanni Bosco all’intersezione con la Strada Statale 13. Un cantiere mobile eseguirà l’intervento su ambo i lati della carreggiata, che potrà protrarsi fino alla tarda serata o al mattino di domenica 8 ottobre.

Verrà quindi istituito il divieto di sosta su ambo i lati da giovedì 5 a domenica 8 ottobre, per consentire lo spazzamento preventivo della strada da parte di GEA e la rimozione dalla carreggiata di tutti i cassonetti ed eventuali ostacoli alle operazioni.

Vigerà il senso unico alternato regolato qualora la carreggiata non consenta il transito in sicurezza in entrambe le direzioni.

Al termine delle operazioni verranno ripristinati i cassonetti e resi nuovamente disponibili gli stalli di sosta.

Sarà sempre garantito l’accesso a tutte le laterali, alle attività commerciali, alle private abitazioni e ai relativi passi carrai e il transito di pedoni e ciclisti sui percorsi a loro dedicati.

Non ci saranno disagi per gli utenti dell’ospedale cittadino e della vicina Cittadella della Salute.