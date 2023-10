Intervento di riqualificazione in via Matteotti

PORDENONE – L’Amministrazione comunale ha avvertito i cittadini abitanti in zona che, a partire da lunedì 30 ottobre prossimo, inizieranno i lavori di riqualificazione stradale di via G. Matteotti.

Il cantiere durerà circa 120 giorni, salvo maltempo e imprevisti.

L’intervento prevede il rifacimento dei marciapiedi, la realizzazione di una nuova pista ciclabile bidirezionale sul lato nord (lato scuole/Cinemazero) e l’asfaltatura della carreggiata.

Il cantiere sarà organizzato per fasi, al fine di ridurre i disagi e garantire la circolazione veicolare, e prevederà il restringimento della carreggiata e l’istituzione di divieti di sosta.

Sarà inoltre istituito il senso unico con direzione di marcia da via Molinari verso viale Marconi fino all’incrocio con piazza del Popolo, mentre resta a doppio senso di circolazione il tratto di via Matteotti fronte piazza Del Popolo fino all’incrocio con viale Marconi.

Durante i getti in opera del calcestruzzo dei marciapiedi sul fronte degli accessi carrai, non sarà consentito il transito veicolare per il tempo necessario al completamento dei lavori (massimo 2-3 giorni dal getto).

L’avviso di tali restrizioni, al momento non programmabili, verrà dato per tempo.

Gli uffici comunali sono consapevoli dei disagi causati dai lavori, ma ne ribadiscono l’assoluta necessità per eseguire il profondo rinnovo infrastrutturale e urbanistico della città.

Per informazioni contattare l’Ufficio Viabilità del Comune al telefono 0434 392421 e 0434 392397, oppure tramite mail a [email protected]