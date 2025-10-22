Irene Pirotta (Pd) “Spostiamo la pista di ghiaccio in Piazza della Motta”

PORDENONE – Una pista di ghiaccio in una nuova location per rendere Pordenone più vivace e vivibile. È questa la proposta lanciata da Irene Pirotta, consigliera comunale del Partito Democratico,sul suo profilo Instagram, che suggerisce di trasferire la tradizionale pista di pattinaggio da Piazza XX Settembre a Piazza della Motta.

Due le motivazioni principali dietro la proposta. «Da una parte – spiega Pirotta – c’è l’esigenza di ripopolare e far riscoprire Piazza della Motta, oggi praticamente sempre deserta. Dall’altra, quella di alleggerire la pressione su Piazza XX Settembre, sempre più congestionata dagli eventi, con disagi crescenti per i residenti».

Secondo la consigliera, una distribuzione più equilibrata delle attrazioni natalizie, come la pista di pattinaggio, potrebbe portare benefici anche alle attività commerciali. «Una città attrattiva in modo diffuso favorisce il traffico pedonale in più zone del centro, a vantaggio di negozi e locali», sottolinea.

Pirotta cita anche un’altra considerazione: in Piazza della Motta è già presente un’installazione luminosa scenografica, “mai del tutto condivisa”, ma comunque presente e costosa. «Perché non sfruttare uno spazio già pronto e scenografico per creare un punto di aggregazione natalizio alternativo?», propone.

La pista di ghiaccio, pur non essendo amata da tutti, rappresenta per molti bambini e ragazzi l’unica occasione stagionale per pattinare. «È un momento di socializzazione importante, soprattutto per i giovani che a Pordenone hanno sempre meno luoghi dove incontrarsi», evidenzia la consigliera.

«So bene che la decisione finale spetta alla maggioranza che governa la città – conclude Pirotta – ma come opposizione sento il dovere di portare idee che possano migliorare la qualità della vita dei cittadini».

